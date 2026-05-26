古洞北拟建联用大楼造价近百亿 议员关注成本控制 政府称估算已考虑市况

为配合北部都会区发展，政府拟斥资99.6亿元，于古洞北新发展区第29区兴建一幢联用综合大楼及一幢联用办公大楼。有立法会议员关注政府如何严格控制成本，确保不会出现超支或延误。建筑署表示，为控制成本及防止超支，政府已优化工程合约条款及设计要求，采用标准化及简约设计，强调工程估算已考虑最新市况，包括工资及材料成本，并参考同类项目造价。

谭镇国关注建造成本 建筑署：采简约设计

新社联新界北议员谭镇国表示，政府部门带头进驻北部都会区具示范作用，能带动当区经济。他提到，北区公共设施长期供不应求，采用「一地多用」模式整合政府办公大楼，并增设医疗、体育、教育、福利等设施，相信能回应社区需要。

不过，谭镇国认为当局提供的资料不足，单从表面观感而言造价似乎偏高。虽然项目将采用组装合成法等技术，但造价仍然较高，希望当局研究是否有进一步压缩空间。此外，工程预计需时约4年半，他关注政府如何严格控制成本，确保不会出现超支或延误。

建筑署工程策划总监冯紫珊表示，工程估算已考虑最新市况，包括工资及材料成本，并参考同类项目造价，同时配合项目策略及管控处的要求。她强调项目以「目的为本、实而不华」为原则，设计崇尚简约。为控制成本及防止超支，政府已优化工程合约条款及设计要求，采用标准化及简约设计。对于资料不足的问题，她表示将在工务小组文件中详细交代。

剑击馆︱议员忧仅千座位不足办国际赛

体演文出界议员霍启刚表示，业界整体支持政府在新发展区兴建剑击馆，但对现时设计细节感到忧虑，尤其关注场馆座位数目及能否举办国际赛事。他提到，文件中建议剑击馆设置1,000个座位，直言「做学界比赛是可以的，但如果想要国际比赛，恐怕要看现实一点」。

发展局常任秘书长（规划及地政）何珮玲表示，目前项目仍在评标阶段，暂未能提供完整设计及布局资料，但承诺在提交工务小组时会有更详尽内容。她说，当局愿意与剑击总会加强讨论，在深化设计阶段听取专业意见。

康文署助理署长（康乐事务）王文煌补充，署方已咨询香港剑击总会，并采纳其意见规划设备。他提到，现时主场馆连同两个副场馆，足以举办国际赛事，如世界杯分站赛，同时也能满足本地赛事需求，强调会继续吸纳业界意见，将相关设施纳入新项目。

乡议局主席、发展事务委员会副主席刘业强建议政府审视新发展区对周边乡村道路造成的交通压力，担心影响村民出入。何珮玲表示，新发展区东面将新建一条道路，「如果纳入新发展区的路，我们都会做一定的扩阔，也可以惠及村民」，预计日后逾4,000名上班人士将主要使用港铁、巴士等公共交通工具，并指交通影响评估显示相关配套足以应付需求。

记者：黄子龙