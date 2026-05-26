李家超出席师德师风奖颁奖礼 吁教师肩负助学生建立正确价值观立德树人使命

行政长官李家超今日（26日）出席第三届「香港优秀师德师风奖评选」颁奖典礼。他致辞时表示，配合国家「十五五」规划，特区政府正全力编制香港首个五年规划，并推动教育、科技、人才一体化发展。他强调教师不但传授知识，更肩负立德树人的使命，期望教师能善用创新技术提升教学质素，为香港培养德才兼备的社会栋梁。

推动教育科技人才发展

李家超指出，今年为国家「十五五」规划开局之年，规划强调深化教育科技人才一体改革，坚持教育优先发展，落实立德树人根本任务，并支持香港建设国际创新科技中心及打造国际高端人才集聚高地。他表示，特区政府正积极对接有关规划，全力编制香港首个五年规划，对重点发展领域作出精准部署，以更好融入国家发展大局及推动高质量发展。

行政长官李家超在第三届「香港优秀师德师风奖评选」活动颁奖典礼致辞。政府新闻处图片

李家超表示，特区政府正积极发展香港成为国际创科中心，并已成立教育、科技和人才委员会，全力推动教育、科技、人才一体化发展，在提升城市竞争力的同时，为国家培养具备全球视野与创新思维的新一代。他指，教师除在课室内外启迪学生思维，更要主动拥抱科技和人工智能快速发展的机遇和挑战，在教学中灵活应用创新技术，提升课堂互动性和学生的自主学习能力。

冀教师善用人工智能提升教学质素

李家超强调政府一直透过多元化的专业发展课程和活动，持续提升教师团队的专业素养，并拓展教师的国际视野，推动师德师风建设，鼓励教师以身作则，培养学生正确的价值观和社会责任感，为教育强国建设贡献力量。

行政长官李家超（中）出席第三届「香港优秀师德师风奖评选」活动颁奖典礼。政府新闻处图片

引《礼记》吁教师肩负立德树人使命

李家超引述《礼记．学记》「师严然后道尊，道尊然后民知敬学。」，指教师不但是知识的传递者，更肩负协助学生建立正确的价值观、立德树人的使命。重申优秀教师对教育事业，以至整个国家和民族发展都至关重要，而成为一个好老师，最根本的要求就是高尚的师德。师德是教师的立身之本，秉持理想、坚守道德、丰富学问、仁爱待人，都是良好师德的表现。

行政长官李家超（中）出席第三届「香港优秀师德师风奖评选」活动颁奖典礼。政府新闻处图片

李家超希望教师继续秉持专业理念，坚守教育初心，持续在教育的道路上发光发亮，作育英才，为国家、为香港培养更多德才兼备、爱国爱港的社会栋梁。