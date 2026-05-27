Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

议政随想︱范骏华：《首位「港产太空人」 照亮青年报国逐梦之路》

政情
更新时间：07:30 2026-05-27 HKT
发布时间：07:30 2026-05-27 HKT

飞上太空、遨游星海，探寻浩瀚宇宙，是无数人共同憧憬，亦是历代港人心之所向。日前（24日晚），神舟二十三号载人飞船发射升空，迎来举世瞩目的历史时刻。来自香港警队的黎家盈博士凭借实力脱颖而出，代表香港出征国家航天任务，成为港澳地区首位航天载荷专家，同时亦是首位港籍太空人，为香港历史添上浓墨重彩的一笔。

黎博士参与的神舟二十三号飞行任务，是国家首次在港澳地区选拔载荷专家进驻太空，让香江智慧随神舟飞船驰骋宇宙、熠熠生辉。这份信任与关顾重如千钧，不仅是国家对香港科研能力的充分肯定，更足见国家长久以来对香港发展的悉心厚爱与鼎力支持。

神舟二十三号载人飞船发射升空。路透社
神舟二十三号载人飞船发射升空。路透社

回顾黎博士的「逐梦航天路」，从香港警队资讯科技部门到通过严苛选拔成功跻身国家航天员队伍。她的经历印证了香港与国家同心同行，更诠释出只要心系家国、笃定追梦，便能在国家发展的宏伟蓝图中找到自己的座标继而尽情施展。黎博士为香港青年树立起典范，相信亦将激发新生代对科研热忱与民族自豪，鼓励更多青年把握发展机遇，在国家战略性前沿科技领域中潜心钻研、积极贡献。

此次航天任务正是国家全力支香港发展创科产业的明确信号，亦是香港参与国家航天科技建设的全新起点。伴随国家「十五五」规划著力推进航天强国建设的时代契机，香港应凭借「一国两制」独特优势与雄厚科研基础，通过加速推进北部都会区建设，优化科研成果转化体系等方式，进一步融入及服务国家整体战略，持续在科技研发与人才培育领域贡献香港力量。

范骏华

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
吴家乐回应杨思琦遭集体欺凌拒道歉：谂下点解咁多人咁做  幕后人大闹贱种杨思琦点赞
影视圈
14小时前
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
公屋装修DIY靓过私楼？400呎三房仅花７万 厕所风格获大赞 网民：做出57万感觉！
生活百科
19小时前
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
佛诞连假结束大批港人滞留深圳口岸？Threads热议5大出逃攻略 网民提醒：唔驶留通宵
旅游
16小时前
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
外游返港必用? 港铁站新设「神机」处理外币散纸?  2xchange兑换机支援12种外币即换港币现金
生活百科
15小时前
星岛申诉王｜床具连锁店商场搞活动疑聘黑工 直击入境处「放蛇」即场拘4人
申诉热话
12小时前
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
「鼎爷女友」儿子马贯东亲父曝光  跟Viva离婚多年去年离世  马贯东从没怨恨披麻戴孝送最后一程
影视圈
16小时前
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
01:20
星岛消息：屯门新会商会中学校长李卓兴即时停职！爆粗骂保安惹议 校董：表现未符公众期望
社会
13小时前
李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带
李家鼎为电话录音声带流出报警  李泳豪IG发声明  吁别发布未经授权声带
影视圈
11小时前
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
02:05
李家鼎女友是马贯东妈妈 《东周刊》独家爆争产白热化 马贯东双手合十10字回应
影视圈
20小时前
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉。
10:07
邓兆尊自爆患重病已立遗嘱 终极剖白15亿身家 评陈慧琳为娱圈清泉丨独家
影视圈
2026-05-26 07:00 HKT