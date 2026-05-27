议政随想︱范骏华：《首位「港产太空人」 照亮青年报国逐梦之路》

飞上太空、遨游星海，探寻浩瀚宇宙，是无数人共同憧憬，亦是历代港人心之所向。日前（24日晚），神舟二十三号载人飞船发射升空，迎来举世瞩目的历史时刻。来自香港警队的黎家盈博士凭借实力脱颖而出，代表香港出征国家航天任务，成为港澳地区首位航天载荷专家，同时亦是首位港籍太空人，为香港历史添上浓墨重彩的一笔。

黎博士参与的神舟二十三号飞行任务，是国家首次在港澳地区选拔载荷专家进驻太空，让香江智慧随神舟飞船驰骋宇宙、熠熠生辉。这份信任与关顾重如千钧，不仅是国家对香港科研能力的充分肯定，更足见国家长久以来对香港发展的悉心厚爱与鼎力支持。

神舟二十三号载人飞船发射升空。路透社

回顾黎博士的「逐梦航天路」，从香港警队资讯科技部门到通过严苛选拔成功跻身国家航天员队伍。她的经历印证了香港与国家同心同行，更诠释出只要心系家国、笃定追梦，便能在国家发展的宏伟蓝图中找到自己的座标继而尽情施展。黎博士为香港青年树立起典范，相信亦将激发新生代对科研热忱与民族自豪，鼓励更多青年把握发展机遇，在国家战略性前沿科技领域中潜心钻研、积极贡献。

此次航天任务正是国家全力支香港发展创科产业的明确信号，亦是香港参与国家航天科技建设的全新起点。伴随国家「十五五」规划著力推进航天强国建设的时代契机，香港应凭借「一国两制」独特优势与雄厚科研基础，通过加速推进北部都会区建设，优化科研成果转化体系等方式，进一步融入及服务国家整体战略，持续在科技研发与人才培育领域贡献香港力量。

范骏华