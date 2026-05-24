神舟二十三号︱港首名载荷专家黎家盈升空 李家超致贺：香港在国家航天事业中由「支持者」成为「执行者」

搭载神舟二十三号载人飞船的运载火箭今晚（24日）11时08分成功发射，今次任务首次有来自香港的载荷专家黎家盈参与其中。行政长官李家超对发射圆满成功表示热烈祝贺，认为这彰显香港在国家航天事业中由「支持者」成为「执行者」，并为此感到振奋及自豪。

李家超指出，国家经历三十多年的载人航天工程，以坚定决心实践航天强国的蓝图。今次任务极具意义，既是「十五五」时期的首次载人飞行任务，亦是首次有来自香港的载荷专家参与其中，全港市民均感到振奋和自豪。他强调，香港在此次任务中，由参与国家航天事业的「支持者」成为「执行者」，不仅彰显香港可贡献的力量，更是更好融入和服务国家发展大局的最佳实践。

飞船入轨后，将按计划与太空站进行交会对接，神舟二十三号航天员乘组将与神舟二十一号航天员乘组在轨轮换。包括黎家盈在内的乘组人员将驻留太空站，期间会在科学应用的多个领域开展多项实验与应用。

李家超又指，特区政府会把握首次有香港专家参与执行国家航天飞行任务的历史时刻，进一步提升科普教育。当局期望借此展示国家航天科技发展的成就，聚焦香港对国家航天事业的独特贡献，激发青少年投身创新科技领域，为国家和香港培育更多创科人才。

行会非官守议员：感谢国家对香港创科认可

行会非官守议员亦热烈恭贺神舟二十三号载人飞船发射圆满成功，向各乘组成员，包括香港特区首名载荷专家黎家盈博士，致以崇高敬意。行会非官守议员衷心感谢国家对香港创科人才、发展及成就的高度认可，对香港科技发展的高度重视和关心支持，深信特区政府会把握好这个历史时刻，为国家和香港培育更多优秀创科人才，更好融入和服务国家发展大局。