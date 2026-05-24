特首6月率团访中亚 马时亨：当地资源丰富 香港可引领内地公司开拓新兴市场

行政长官李家超6月率团出访位处于中亚的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，寻找商机。前者是区内经济大国，后者则是人口大国，两国机遇良多。香港贸易发展局主席马时亨表示，特首此行会很有作用。

特首此行会很有作用

马时亨接受《政府新闻网》访问表示，特首此行会很有作用。外访团包括不同领域的商界代表，可加强香港与哈萨克斯坦在金融方面的合作，哈萨克斯坦很多公司可来港上市，香港也可引领内地公司开拓这个新兴市场。

事实上，香港在哈萨克斯坦有大量投资。截至今年1月，香港是当地第四大亚洲净投资者。哈萨克斯坦则是香港在中亚最大贸易伙伴和主要出口市场。去年更有公司在本港和哈萨克斯坦双重上市。

哈萨克斯坦是中亚最发达经济体

哈萨克斯坦现正推展大型数据中心项目，锐意成为区内最大数码中心。马时亨认为，贸发局作为内地企业出海专班成员，可为内地企业循这方面寻找商机。内地约有6,000间人工智能公司，他相信这些公司都会有兴趣出海到哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦是中亚最发达的经济体，石油资源丰富。2025年国内生产总值超过3,000亿美元。无论国内生产总值还是购买力，都是区内之冠。该国同时也是连接中国与欧洲的重要商业和物流枢纽。当地人主要信奉伊斯兰教和基督教，操哈萨克语和俄语。

而乌兹别克斯坦是中亚人口大国，位处中亚心脏地带，与其他四个中亚国家接壤，既是古代丝绸之路的重要枢纽，也是区内经济增长较快的国家。乌兹别克斯坦国内生产总值年均增长近年保持5%以上，对有意进军中亚市场的企业而言，是理想切入点。

至于另一出访地乌兹别克斯坦，人口超过3,800万，蕴含黄金和棉花等多种天然资源。当地政府近年致力改善投资环境，逐步开放外汇市场，成效显著。当局又简化海关与贸易程序，推动数码转型，改善法律与体制架构。

乌兹别克斯坦基建及物流潜力巨大

马时亨极为看好这个市场，认为乌兹别克斯坦人口众多，资源丰富，基建、物流潜力巨大。

贸发局研究总监庞溟分析，中亚市场对于中国内地资本的吸引力逐年增强，这对香港金融服务、专业服务而言是个明确信号，意味着两地的实体经济投资加深，跨境资金融通以及财富管理、法律、合规等专业服务都有很强需求，香港可在当中担当中间人的角色。

贸发局现时在全球51个地方，包括「一带一路」多个国家均设有办事处，与各地政商界联系紧密，会继续协助内地和香港企业开拓商机。

