公务员加薪︱增薪点评核制度拟改为「拉Curve」 最少8500人不获跳Point 劳工界反对

去年《施政报告》提出强化公务员评核机制，更有效反映和区分人员的工作表现等级。公务员一直被诟病几乎自动「跳Point」，有消息指政府计划改变评核制度，变成「常态分布评级」，即俗称「拉Curve」，初步方向是表现最差的最少5%公务员将不获增薪点。以现时约17万公务员计，即最少8500人不获跳Point。

「跳point」是公务员薪级表独有制度，厘定不同职系的起薪和顶薪，公务员除年度薪酬调整外，亦享有增薪点。目前公务员考绩报告分成A至F级，除非有明显犯错，否则可获「C」或以上，即「表现达预期水准」并得以跳薪。过去5年，只得约90名公务员因表现欠佳而不获增薪点。

公务员事务局将在短期内提出改革评核方案，有消息指，6级评核机制将维持不变，但计划提出表现最好的第一级占应不多于10%，但最多可达15%，即约1.7万至2.5万人；表现欠佳的第四至第六级共占不少于10%，最少5%，即约8500至1.7万人。比例最高是属表现达应有水平的第三级，提议约占一半。当局亦拟建议第四至第六级者，不应集中于职位低或在试用期的公务员。

田北辰赞行出改革一步

实政圆桌召集人田北辰认为，现时自动跳Point形同虚设，公务员跟私人市场加薪之余，还有自动跳薪，即双重加薪，早已要求政府检讨。对于最新传出的改革方向，他形容局长杨何蓓茵肯听意见，「真系去做嘢，呢点真系要赞。」

他又指，据了解现时未达顶点的公务员约有13万人，倘按此方案，即是差不多6500人「无得跳」，比上年只得38人不获增薪增加170倍，升幅相当大，「香港咁多年嚟，公务员任何改革都系困难重重，可以终于跨出呢一步。」

劳联指不公平 担心主管向新入职公务员派差评

不过有劳工界担心衍生马房文化，劳联议员周小松认为，上述机制容易造成不公平，可能出现擦鞋文化，部份人可能选择向新入职的公务员派出较差的评级。他称未听闻具体情况，但反对「拉Curve」形式评核。

田北辰则指，有意见担心部分上司「夹硬揾5%出嚟交数」，他认为不太可能，「100个人只有5个无得额外跳point，统计学上系好正常，根本无需要夹硬交数。」