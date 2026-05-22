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立法会全体议员7月访京 经民联、工联会及G19等齐支持 陈振英 : 助推动香港经济高质量发展

政情
更新时间：16:08 2026-05-22 HKT
发布时间：16:08 2026-05-22 HKT

立法会内务委员会今（22日）举行会议，讨论全体议员将于7月19日至25日到北京参加国家事务研修考察事宜。内会主席陈振英表示，这将是香港自回归以来，首次全体议员到北京研修考察。议员均表支持。

研修考察目的为令议员更好掌握中央治国理念和发展策略

陈振英指，研修考察目的是让议员更好掌握中央的治国理念和发展策略，并了解国家五年规划制定多个重要领域的最新发展情况和当前国际地缘格局，透过走访不同机构和企业实地调研，议员可以借鉴经验，加强推动香港经济高质量发展，更有效主动对接国家「十五五」规划，更好融入并服务国家发展大局。

经民联、工联会及G19齐支持访京

经民联表示支持，经民联党魁吴永嘉说「百闻不如一见」，议员有机会亲身感受国家发展成果，以及近距离听取专家讲解国家未来发展及将来希望，才可以更精准融合及服务国家发展大局。

工联会会长吴秋北指出，议员能用一个高规格且内容高水平的学习及考察，有利于整体立法会议员履职水平的提升。他代工联会表示支持，「感谢国家对立法会的一种重视，提供此次考察机会以及安排有关学习内容。」

港协暨奥委会副会长霍启刚指，回归29年第一次全体访京意义重大，香港现正密锣紧鼓在做五年规划，「要服务国家要知道国家现在大政策的方向如何走，相信有助于开展我们的工作，很期待专家的专题讲座及交流，尤其留意到国际地缘政治以及国家外交，国家安全等议题，这些与香港息息相关，香港是对外桥梁，所以了解整个地缘政治格局对立法会非常好」。他代表G19表示支持。

记者：梁珮旻

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