立法会全体议员7月访京一星期 回归首次 访中央港澳办、考察航天及AI企业 总开支料约140万

立法会主席李慧琼预告，全体议员将于7月19日至25日前往北京，参与国家事务研修考察。她表示，这是香港回归以来首次全体议员赴京考察，历史意义重大。立法会内务委员会明天（22日）将会讨论有关事宜。

将拜访中央港澳办等重要机关 实地考察航天航空等新质生产力产业

李慧琼指，根据初步安排，研修考察行程相当丰富紧凑，包括拜访中央港澳办等重要机关；参与多个专题讲座并与专家交流，内容涵盖国家指导思想、国家五年规划制定、国际地缘政治格局、国家安全、数字中国建设等。议员亦会走访不同机关及企业，实地考察多个新质生产力产业的最新发展情况，包括航天航空、信息技术应用、传统工业绿色转型、新能源交通、人工智能等。议员作为香港特区立法机关及管治团队的一员，亦会借此机会了解全国人大的立法过程和执法监督工作，以及中国共产党奋斗历程、基层治理经验等。

访京行程。立法会文件

每名议员预算行程开支。

李慧琼强调，全体议员期望透过是次考察，能更准确掌握中央的治国理念和发展战略，实地了解国家在多个重要领域的最新发展情况，为香港的高质量发展取经。这定会有助立法会协助特区政府制订首份香港五年规划，推动香港更有效对接国家「十五五」规划，更好融入并服务国家发展大局。

透过走访内地机关和企业 可借鉴经验加强推动香港经济高质量发展

立法会秘书处提交文件指，是次活动旨在让议员更好掌握中央的治国理念和发展战略，并更了解国家五年规划制定、多个重要领域的最新发展情况和当前国际地缘政治格局。再者，透过走访不同机关和企业、实地调研，议员可借鉴经验，加强推动香港经济高质量发展，更有效主动对接国家「十五五」规划，更好融入并服务国家发展大局。

所有参与研修考察团者获安排乘坐经济客位 每名议员开支约1.6万

若获内会批准，议员参加是次研修考察的开支将按《内务守则》第29A条，记入供个别议员在香港以外地方进行职务访问的帐目。根据初步预算，记入每名参加研修考察议员的职务访问帐目款额预计约为港币15,600元，若以90名议员均参加计算，总开支约140万元。而有关开支以今年5月中的经济客位来回机票网上报价，已包括税项及附加费。少于4小时的短途航程，所有参与研修考察团的人士会获安排乘坐经济客位 。