立法会全体议员7月访京一星期 回归首次 访中央港澳办、考察航天及AI企业

立法会主席李慧琼预告，全体议员将于7月19日至25日前往北京，参与国家事务研修考察。她表示，这是香港回归以来首次全体议员赴京考察，历史意义重大。立法会内务委员会明天（22日）将会讨论有关事宜。

行程涵盖专题讲座与实地考察

李慧琼指，根据初步安排，研修考察行程相当丰富紧凑，包括拜访中央港澳办等重要机关；参与多个专题讲座并与专家交流，内容涵盖国家指导思想、国家五年规划制定、国际地缘政治格局、国家安全、数字中国建设等。议员亦会走访不同机关及企业，实地考察多个新质生产力产业的最新发展情况，包括航天航空、信息技术应用、传统工业绿色转型、新能源交通、人工智能等。议员作为香港特区立法机关及管治团队的一员，亦会借此机会了解全国人大的立法过程和执法监督工作，以及中国共产党奋斗历程、基层治理经验等。

李慧琼强调，全体议员期望透过是次考察，能更准确掌握中央的治国理念和发展战略，实地了解国家在多个重要领域的最新发展情况，为香港的高质量发展取经。这定会有助立法会协助特区政府制订首份香港五年规划，推动香港更有效对接国家「十五五」规划，更好融入并服务国家发展大局。