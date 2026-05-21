大棋盘｜殖民色彩路牌增解说？建制叹多此一举

香港回归接近30年，本港不少街道、公园名字仍带有浓厚殖民色彩，麦当劳道、麦理浩径近年更成为内地客的打卡热点。不过时有爱国人士要求「去殖化」，把街名融入爱国主义元素，加强国民教育，出发点虽然可以理解，但无论是改名抑或在路牌增设「历史解说」，不少建制派却不敢苟同。

立法会议员陈祖光昨日提出质询，指现时部分街道以英国官员命名，问及政府会否在相关地点增设解说设施，透过文字与图片客观交代历史背景；研究在具历史价值的路牌旁加设二维码，连结至官方国民教育资讯网站。他又建议筛选全港具有重大历史转折意义的街道，例如涉及鸦片战争、抗日战争遗迹的街道，在路牌解说注入国情教育元素。

本港确实有街名反映鸦片战争背景，例如位于上环的水坑口街，英军1841年登陆香港岛，升起英国国旗，标志香港正式被英国占领。水坑口街至今仍叫做Possession Street，据说是源自英军登陆前确定的Possession Point（占领角）而来，这个街名可说见证了英国殖民统治香港的开端。

相关新闻：

路牌加鸦片战争、抗日战争元素？文体旅局：设计要简单 如有需要可提供额外史料

文体旅局回复指，地政总署负责全港街道命名，署方早已将中华传统文化宣扬的美德，例如仁、义、礼、智、信等，纳入街道命名的考虑准则之一；如有需要，康文署可提供有关街道的历史资料。

有建制中人认为，陈祖光的建议并非无道理，例如水坑口街的由来，相信部分港人所知甚少，可加强历史教育，但与此同时，本港街道以英国皇室、官员命名的例子多不胜数，例如皇后大道、砵典乍街，倘若在路牌旁边加设二维码，影响甚广，更要小心考虑以哪种角度切入。

全国港澳研究会顾问刘兆佳表示，若在英国官员名命街道设历史介绍，「究竟是从批判角度出发，质疑英方占据香港的不道德性，还是褒扬英国官员当年的贡献？」若是前者，就涉及国家利益立场角度，事实上当年国家并无急于收回香港，对英国管治香港状况，亦有一定的正面评价；倘是后者，则是政治不正确。

刘兆佳认为，具殖民色彩的街道众多，增加资讯的工作量庞大，若只挑选部分进行，亦会显得「散修修」。他直言有关建议在政治上无必要，社会无暇进行一场「历史大辩论」，引发政治争议，更好的做法是在中小学国民教育课程教授，较为全面及系统化。至于抗日战争遗址增设介绍牌，他说历史已有定论，处理简单得多。

以第25任港督麦理浩（Murray MacLehose）命名的麦理浩径，深受自然爱好者推崇，电影《香港四径大步走》更拍出了它的壮丽风光，有资深建制派笑言，如果要在麦理浩径增设「历史解说设施」，恐怕难以「落笔」。众所周知，麦理浩1970年代来港后推动改革，包括十年建屋计划、九年免费教育、创立廉政公署等，贡献巨大，但若然现在要「歌颂」麦理浩，似乎又不合适，那便无谓多此一举。

与法例删除殖民过时字眼不同，本港的街道名、旧建筑是香港历史和文化痕迹，毋须刻意抹去，反而可更令人珍惜「一国两制」；若然透过图文「客观介绍」街名的历史，不易拿捏之余，亦可能徒添争议。

聂风

