立法会讨论构建「幸福北都」议案 议员倡放宽公屋编配标准增居住面积

立法会（20日）讨论「提高北部都会区人均居住面积，构建宜居『幸福北都』」议员议案。议案促请政府以北部都会区作先行先试，放宽公共租住房屋的人均编配标准，并鼓励私人发展商提供更充裕居住空间。多名议员提出修正案，建议扩展规划至全港、善用新兴建筑技术，以及加入切合年轻家庭的宜居元素。发展局局长宁汉豪表示，本港人均居住面积中位数仅16平方米，政府在规划土地及房屋供应时会以住宅单位平均面积为基础。未来30年目标将公私营房屋单位平均面积提升10%至20%，其中私楼目标增至最高90平方米，公营房屋增至最高60平方米，相关假设已应用于北部都会区等新发展区规划中。

倡北都作试点放宽公屋编配标准

议案指出，根据《香港2030+：跨越2030年的规划远景与策略》报告，政府估算未来整体土地需求时，假设单位平均面积将增加10%至20%。由于北部都会区可提供逾3,000公顷新发展土地，具备落实增加人均居住面积愿景的条件。

议案亦指，为协助政府制定首份香港五年规划，并全面发展北部都会区为宜居都会区，议案促请当局提高区内人均居住面积。具体建议包括以先行先试方式，放宽区内公共租住房屋的人均编配标准；同时鼓励发展商在私人发展项目中提供更充裕的居住空间，并加快兴建各项生活配套设施，全方位构建「幸福北都」。

多名议员提修正案

多名立法会议员就议案提出修正案。选委界邓铭心建议，香港五年规划应以「美丽繁荣香港」为发展愿景，促请政府在构建「幸福北都」的过程中累积经验，逐步将相关规划标准推展至其他地区，落实增加全港人均居住面积。九龙西梁文广则形容北部都会区发展为房屋供应带来历史性机遇，建议提高区内公营房屋较大单位的供应比例，适度增加资助出售房屋的面积及优化基本配置，以提升市民的居住幸福感。

在建筑技术及发展参数方面，地产及建造界黄浩明促请政府善用「组装合成」等新兴建筑技术，并适度放宽区内公营房屋发展项目的发展参数，避免因提高人均居住面积而影响整体房屋供应。工联会梁子颖则建议在新发展项目中，增加资助出售房屋的较大面积单位数量，并加入切合年轻家庭生活模式的宜居元素，以吸引年轻家庭及区内发展所需的人力迁入。

发展局局长宁汉豪回应时表示，香港人居住面积细小是不争的事实。根据政府统计处2021年人口普查结果，全港家庭住户的人均居所楼面面积中位数为16平方米（约172平方呎）。此数字较邻近地区及先进城市低，差距介乎18%至逾40%。

宁汉豪指出，人均居住面积仅为一项统计数字。由于难以掌握单一住宅单位内的实际居住人数，政府在规划居住空间及安排住宅土地供应时，并非以人均面积为出发点，而是采用住宅单位的平均面积作部署。

未来单位面积目标增大一至两成

为改善市民居住空间并回应社会诉求，发展局与规划署发布的《香港2030+》最终报告中，采用了增加住宅单位平均面积10%至20%作为估算未来住宅土地需求的假设。当时推算参考了全港房屋面积分布比例，以私营单位平均总楼面面积75平方米、公营房屋平均50平方米作为基准。

当局假设在未来30年内，私营房屋单位平均面积可提升至82.5至90平方米，公营房屋单位面积则提升至55至60平方米，并以此目标规划土地需求。现阶段政府在规划北部都会区各新发展区时，已透过各项技术评估进行不同情境测试，当中亦涵盖了相关平均单位面积的考量。