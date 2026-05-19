新田科技城︱孙东：尽快完成专属公司人事委任 冀年内投入运作、明年中前完成两批招标

创新科技及工业局今午（19日）向立法会工商及创新科技事务委员会，交代新田科技城最新发展。创新科技及工业局局长孙东表示，当局正全力推进一系列筹备工作，以尽快完成专属公司注册、拨地、注资、人事委任等工作，目标是今年内公司投入运作。同时，政府正争取自2026／27年起，陆续推出约20公顷用地，专属公司将按《新田科技城创科产业发展规划概念纲要》，分阶段以不同模式发展相关创科用地。

经民联吴永嘉关注，新田科技城的发展定位是为研发成果转化，提供原型、中试及小规模量产空间，该区首阶段发展的20公顷用地中，预期有多大面积或百分比作为该用途。

孙东表示，目前20公顷用地正在规划，亦正接触很多企业，包括一些用地需求较大的国际大型公司。他认为比较清晰的方案是，预料在2027年开始可提供两三公顷土地，新田科技园公司需要先在这两三公顷土地上，建立一些大楼作为园区公司据点，形容很多事都是动态发展中，待园区公司正式成立后，会适时交代。

孙东续称，河套园区及新田科技城要实现上、中、下游协调发展，故在加快新田科技城土地开发的同时，当局亦正在加紧河套园区发展。他指，河套首8幢大楼年底要落成，其中1号楼已基本落成开始招租，而第一期余下地块将于下月推出加快招标，希望明年6月30日前，起码做到2至3批招标，期望用河套快速发展模式，弥补等候新田科技城时的困难局面。

欢迎龙头及潜力企业落户

有议员关注不同创科用地都有不同的专属公司，包括洪水桥产业园公司、新田科技城公司、科技园公司，关注园区内如何做好协调，特别是在招商引资工作上，当局会否优先批地予龙头企业，以及与附近私人土地有协作发展。

孙东表示，新田科技城发展方向定位是清晰而一贯，早在2021年政府已提出发展新田科技城，就是以创科产业作为主要发展方向，并期望它能成为舶来品创科产业发展的重镇，又能与河套发展相辅相成。他亦称，龙头企业在这里发展，只要肯投资当局就欢迎，但有些看似不是龙头企业，又有很大发展潜力，真金白银在香港投资，当局同样欢迎。

记者：郭咏欣