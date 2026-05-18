优秀公务员可获奖励2.7万去旅行 民建联倡改派本地消费劵 局长：意义不同

立法会公务员及资助机构员工事务委员会今（18日）举行会议，讨论各项公务员嘉奖计划。目前政府有「长期优良服务公费旅行奖励计划」，表扬服务满20年、表现持续优良的本地非首长级公务员。获奖者可获实报实销的旅游津贴，每位约有2.7万港元。民建联议员叶傲冬发言时表示，符合计划资格的公务员多，但获奖人士少，关注在不增加政府财政负担情况下，调整计划内容，指港人可能「一年去几次旅行」，可考虑改变形式，派现金或消费劵鼓励他们留港消费。

杨何蓓茵：普遍公务员欢迎用以旅行作奖励

公务员事务局局长杨何蓓茵回应指，「长期优良服务旅行奖励计划」在2026至2027财政年度的奖励名额约1400个、奖励金额为每位27250元，服务年期合资格人士约是得奖人数的27倍，得奖人需长年期维持非常优良表现。她又指，得奖形式是根据当局和公会非正式收集意见，普遍意见认为更欢迎用以旅行作为奖励，「这是实报实销，不可以只袋奖金，虽然他们平时都会去旅行，但意义是不同的。」她称随时间变迁，可考虑不同形式发放。

设热线支援公务员工情绪 倡AI助处理投诉

劳工界林伟江关注会否加强公务员在情绪方面的支援。杨何蓓茵指，公务员事务局有为整体政府雇员设立压力热线，但有11个部门因负责较多与市民接触的前线工作，压力指数略高，故有设立自己部门的压力热线。她补充，公务员事务局的压力热线去年共服务419位公务员，当中电话辅导次数为535次，见面辅导服务约300次，面见临床心理学家次数约150次，而以上数据并不包括11个部门各压力热线的服务次数。

另外，杨何蓓茵表示，当局每年在教育及职业博览，很多政府部门都有参展摊位，成功吸引很多学生去了解公务员的工作、好故事。至于进入校园，她指个别职系有进行这方面的工作，主要是和他们长期的招聘工作挂钩，包括在中学校园让学生明白未来的职业选择是有意义的，在大学选科是考虑到工作需要，毕业后投身到这个工作中。在校园宣传工作进行期间，也会讲公务员好故事，为学生提供一种价值教育。至于加强选宣传计划，她表示当局会考虑。

至于在繁复程序以及投诉方面的支援，杨何蓓茵建议部门用各种方法，例如人工智能，去处理简单的查询和投诉，或者先提取资料和解决简单的疑难。另外，部门可以互相参考，未来将会针对部门首长、副处长如何掌握最前线的处理问题和优化处理，以及如何从根源上避免投诉的形成在部门首长责任制里培训。

记者：梁珮旻