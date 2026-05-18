职训局升学就业率达标 正全面推动AI教学 试行机械化承诺妥善调配员工

立法会公务员及资助机构员工事务委员会今（18日）举行会议，讨论职训局的机构管治、资源运用及人力政策。 有议员关注关键效绩指标、人工智能培训、人力资源等问题。教育局副局长施俊辉表示，职训局将会继续严格遵守从审慎理财以及良好管治的原则，确保公帑用得其所同时持续提升教学质素以配合政府政策以及社会发展需要。

教学人员设AI学习指标

选委界陈祖光关注职训局的关键效绩指标（KPI），职业训练局执行干事唐智强表示，相关指标包括继续学业率及学员就业率等，局方每年会向理事会及教育局提交报告审视达标情况。他透露，近期职训局的继续学业率达96%，学员就业率则为90%，均达既定指标。

针对人工智能，唐智强指出职训局并非纯粹一间学术的教学机构，学生一定要学到市场最新需要的技术才能帮助到香港行业的发展，所以教职员培训是必须的，所有教学人员均设有每两年40个小时的学习指标。他指出，人工智能训练从去年开始已经纳入理事会策略方案，目前接近所有职训局员工均需参与第一轮的人工智能使用培训，务求与时并进。

试行以机械取代部分职位 承诺妥善安排受影响员工

唐智强亦指，现时职训局于鼓励教学人员在课程中应用人工智能上达到了一定的成效，职训局也有100个人工智能大使，在每个学科帮忙推动人工智能教与学。另外，职训局每个学科都已将所有教学资讯放入「AI Chatbot」里让学生全天候提问，可为老师腾空时间处理学生更复杂问题。他补充，除了教职员以外，所有学生一般需要上10小时以上的人工智能课程，而资讯科技学院同学要用更多时间去学习，将来这方面将继续「加码」去帮助行业发展。

劳联周小松担心职训局透过缩减工时规避雇佣福利的支付和职位的削减。唐智强回应指，兼职员工受收生率、策略调整等影响，具体视乎各学科的教学时间需要及学生人数，但当局仍需很多兼职雇员，并会严格遵守法例。他亦说，职训局会将其中一个院校试行式使用机械替代某些职位，会与受影响员工沟通并安排到其他空缺职位。如不能吸纳，职训局会依据合同及劳工法例对受影响员工作出适当安排。

记者：梁珮旻