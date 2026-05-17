中美元首会面对话 陈茂波称为香港强化对外联系创造更有利环境

财政司司长陈茂波表示，上周中美元首会面，稍后俄罗斯总统也将访华，国际格局出现积极信号。在地缘政局动荡之际，这些对话将为国际大局注入稳定性，也为香港强化对外联系创造了更有利的环境。

陈茂波在网志表示，近期不同国际机构对香港的客观认可，也反映外界更了解香港的最新发展和未来潜力。国际货币基金组织日前发表了最新报告，肯定香港作为国际金融中心及「超级联系人」的角色，并认同包括发展北部都会区在内的各项政策措施，有助本港发展创科和高增值服务，支持经济增长和经济结构转型。穆迪和惠誉最近亦确认香港的信贷评级和「稳定」展望。

这些判断不仅反映香港经济基调良好，前景正面，以及公共财政稳健，更说明积极持续沟通讲解，能让国际机构更充分了解本港的情况、发展方向和机遇。它们的评估等资讯能为全球投资者和工商金融界提供参考，有助吸引更多国际长期资金投资香港。

陈茂波上周在香港理工大学工商管理博士（DBA）课程30周年晚宴致辞。陈茂波网志

陈茂波上周出席第30届香港医学论坛。陈茂波网志

陈茂波上周出席第30届香港医学论坛。陈茂波网志

冀欧洲之行将蓬勃创科与金融生态等优势 转化为机遇

陈茂波明日（18日）凌晨将启程前往巴黎、布鲁塞尔和苏黎世。他提到，会先出席在巴黎举行的打击恐怖份子融资全球部长级会议，与八十多个国家和地区的代表商讨加强合作，展示香港作为国际金融中心在这方面的承担；然后，在上述城市与欧洲的主要金融机构、私募和创投基金代表，以及家族办公室负责人会面，深化合作、招商引资。期望欧洲之行，可将蓬勃的创科与金融生态和人才优势，转化为国际投资者看得见的机遇。

陈茂波称，政府全力强化对外联系，是让香港的开放稳定与发展前景被更广泛了解和信任；全速巩固和提升优势，是为了在变局中为香港开拓更广阔的发展新局，并贡献国家发展大局。当国际资金与香港的发展相遇、与大湾区的前沿创新对接，彼此更好相互成就，就能为全球未来的共同繁荣，作出独特的香港贡献。