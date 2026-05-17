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洪水桥产业园︱林健锋：研为进驻企业提供免税优惠 租买安排具弹性 长远可考虑发债

政情
更新时间：12:33 2026-05-17 HKT
发布时间：12:33 2026-05-17 HKT

获注资100亿元的洪水桥产业园正筹备起步。行会成员、洪水桥产业园董事局主席林健锋于电视节目《讲清讲楚》中表示，产业园定位为北都品牌，并聚焦食品、医疗及大数据等行业。他强调会以「度身订造」模式吸引企业，提供弹性租买方案，未来有成绩后不排除透过发债融资。

产业园度身订造优惠 国内外企业急食「头啖汤」

对于洪水桥产业园发展，林健锋坦言万事起头难，首要任务是聘请行政总裁及组织团队，团队需具灵活性和前瞻性。他计划设立一站式服务中心，协助企业处理商业登记、开设银行户口，甚至子女教育等问题，吸引优才及专才来港落地生根。他又建议优化流浮山、尖鼻咀等周边环境，配合行山、观鸟等生活配套，并表示不会死板卖地或租地，会为优质企业度身订造方案，冀政府接纳相关建议。

林健锋期望将产业园甚至整个地区打造成北都品牌，借此推动本港科研发展，并与大专院校在实习与科研上产生协同效应。他透露，近期已接获不少本地、内地及海外企业的查询，「国内嘅朋友又揾我，外国嘅朋友又揾我，香港嘅朋友都急急想食头啖汤」，他亦指有美国投资者看中香港水电供应稳定且资讯自由流通，有意落户发展大数据中心。

在招商策略方面，产业园欢迎各行各业，但重心会倾向食品、医疗用品、高科技生产及大数据等领域。林健锋指出，园方不会「一本经书读到老」，将根据不同企业的需求提供「度身订造」的发展计划。视乎企业属劳工密集或高科技初创，园方可探讨「先租后买」、短期租约或直接买地等弹性方案。对于能否为进驻企业提供税务优惠，林健锋承认香港的划一税制受法例规管，无法轻易更改。但他透露，过去曾提出在特定地区提供为期五年的免税优惠建议，承诺未来将继续与政府多加沟通，深入了解及探讨处理税务优惠的可行方法，以尽力协助企业。

有成绩后或考虑发债

对于北部都会区内其他「片区」招标会否构成「塘水滚塘鱼」的竞争，林健锋认为有竞争属好事。他强调，洪水桥产业园能提供多于片区的支援，包括一条龙服务的办公室及周边居住与交通配套。他形容产业园「麻雀虽小，五脏俱全」，期望企业及人才进驻后能有归属感，并相信若产业园发展成功，将能带动周边地区，达致互惠互利。

产业园目前获政府注资100亿元启动，外界关注资金是否足够。林健锋表示，现阶段会采取「睇餸食饭」原则，期望引入外部资金进行共同研发以拓展资金来源。他表明，只要基础建设完善并开始有企业进驻，在确立成绩后，日后若有资金需求会考虑发债融资。

帐目交审计署审查？ 林：样样嘢都要绑手绑脚就冇咗个速度

至于产业园的帐目应否纳入审计署的审查范围，林健锋指交由政府决定，但强调「如果你样样嘢都要绑手绑脚，乜嘢都要根据个程序去做呢，我哋就冇咗一个速度」。他重申，园方一定会「应使则使」，且董事局内设有五名局长把关，每年亦须向立法会提交成绩表接受问责审核，确保公帑运用得宜，若用得不妥当，相信必定被立法会「捉上去问三日三夜」。他又笑言自己是「无粮主席」，并不支薪。

另外，中美两国元首会晤日前结束。林健锋表示，是次会晤万众期待，气氛良好，尤其关税调整对香港有利。他指出，过去数年美国买家要求中国生产商到越南或印尼设厂，影响香港出口，但生产效率未如理想，若关税问题得以解决，对今年第二、三季出口增长必有帮助。他又提到，香港的特惠地位同样重要，涉及的不只是关税，还有多项放宽措施。

对于政府近期推出为期两个月的燃油补贴及隧道费折扣，有意见认为不够。林健锋表示，不应全面干预市场。他指若战事持续，整体经济亦难好转，部分制造业原料价格已升一倍甚至两倍。他认为政府可从租金或收费方面小心处理，但不可样样补贴，否则库房会迅速空虚。

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