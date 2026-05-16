《律政学院摘星大冒险》今起一连两日文化中心上演 林定国和张国钧再次粉墨登场

由律政司举办的大型法治戏剧日载誉归来，今明两日（5月16日和17日）于香港文化中心大剧院上演剧目《律政学院摘星大冒险》，通过生动有趣的互动戏剧，向高小学生及家长推广法治教育，两场演出预计吸引超过 2 000名观众观赏。

律政司司长林定国和律政司副司长张国钧再次粉墨登场，分别于剧中饰演律政学院校长和副校长，不但与台下观众亲切互动，更载歌载舞，带领剧中学生和观众一同踏上认识法治之旅，实践「尊重」、「诚信」、「公正」、「守法」精神，以争取「法治之星」的殊荣，带出坚守法治的重要信息。

律政司司长林定国（左）和律政司副司长张国钧（右）在香港文化中心大剧院合照。

律政司司长林定国（中）在台上参与演出。

律政司司长林定国和律政司副司长张国钧在台上参与演出。

剧目透过一个精彩的历险故事，以轻松互动的方式，将法治概念融入剧情。观众透过参与互动环节，协助剧中主角通过考验，成为追求「法治之星」的一员，体验在日常生活中，如何实践公正平等、诚实守信、团结互助、明法守法等精神。

律政司自2021年推出「透过戏剧实践法治」计划，透过寓教于乐的方式，让学生通过生动有趣的戏剧表演及互动，理解正确法治观念，提升守法意识及培育法治精神。计划自推出以来已在全港各区参与的小学举办超过350场戏剧活动。

为使法治教育进一步由学校推展到家庭以至全社会，律政司于去年5月首次举办「法治戏剧日」，活动广受欢迎。今年「法治戏剧日」载誉而回，更注入新的内容和歌曲，继续以有趣互动的形式，推广法治教育。