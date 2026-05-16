Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《律政学院摘星大冒险》今起一连两日文化中心上演 林定国和张国钧再次粉墨登场

政情
更新时间：21:31 2026-05-16 HKT
发布时间：21:31 2026-05-16 HKT

由律政司举办的大型法治戏剧日载誉归来，今明两日（5月16日和17日）于香港文化中心大剧院上演剧目《律政学院摘星大冒险》，通过生动有趣的互动戏剧，向高小学生及家长推广法治教育，两场演出预计吸引超过 2 000名观众观赏。 

律政司司长林定国和律政司副司长张国钧再次粉墨登场，分别于剧中饰演律政学院校长和副校长，不但与台下观众亲切互动，更载歌载舞，带领剧中学生和观众一同踏上认识法治之旅，实践「尊重」、「诚信」、「公正」、「守法」精神，以争取「法治之星」的殊荣，带出坚守法治的重要信息。

律政司司长林定国（左）和律政司副司长张国钧（右）在香港文化中心大剧院合照。
律政司司长林定国（左）和律政司副司长张国钧（右）在香港文化中心大剧院合照。
律政司司长林定国（中）在台上参与演出。
律政司司长林定国（中）在台上参与演出。
律政司司长林定国和律政司副司长张国钧在台上参与演出。
律政司司长林定国和律政司副司长张国钧在台上参与演出。

剧目透过一个精彩的历险故事，以轻松互动的方式，将法治概念融入剧情。观众透过参与互动环节，协助剧中主角通过考验，成为追求「法治之星」的一员，体验在日常生活中，如何实践公正平等、诚实守信、团结互助、明法守法等精神。

律政司自2021年推出「透过戏剧实践法治」计划，透过寓教于乐的方式，让学生通过生动有趣的戏剧表演及互动，理解正确法治观念，提升守法意识及培育法治精神。计划自推出以来已在全港各区参与的小学举办超过350场戏剧活动。

为使法治教育进一步由学校推展到家庭以至全社会，律政司于去年5月首次举办「法治戏剧日」，活动广受欢迎。今年「法治戏剧日」载誉而回，更注入新的内容和歌曲，继续以有趣互动的形式，推广法治教育。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment
生活百科
11小时前
优质顾客服务大奖颁奖典礼暨26周年志庆圆满举行 High Tech与High Touch深度融合 AI赋能客服新世代
企业资讯
11小时前
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
3小时前
夜归女中环惨上黑的 司机博大雾贱招连横㓥客 收$500离谱变$50 一来一回骗成千银｜Juicy叮
夜归女中环惨上黑的 司机博大雾贱招连横㓥客 收$500离谱变$50 一来一回骗成千银｜Juicy叮
时事热话
6小时前
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
有线出柜男主播陈书君离职 最后一次报新闻：后会有期 年初与男友订婚勇敢公开性取向
影视圈
5小时前
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
中半山家庭月薪32K请司机  5大工时要求 引网民激辩: 人工真系唔错 vs 都几cheap
生活百科
2026-05-15 18:19 HKT
李先生与太太罕有齐患上脑干脑炎，导致瘫痪。抖音
90后夫妻同染罕见病致瘫 疑与嗜食海鲜养一宠物有关
即时中国
14小时前
巴拿马航空的商务舱。 businessclass.com
商务舱变砲房！5旬男女「一见钟情」座位上激战 落机即被捕
即时国际
22小时前