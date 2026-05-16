澳门律师公会举办「2026律师日」 汤文龙 : 港澳携手推进大湾区法治发展

今年是澳门律师公会成立35周年。粤港澳大湾区具有「一国、两制、三法域」的独特制度优势，为世界所独有，亦为推进国家涉外法治建设提供重要实践平台。在此背景下，港澳加强法律专业协作，有助优势互补、规则衔接与机制对接，并提升大湾区竞争力，服务国家高水平对外开放。

汤文龙: 发挥香港普通法优势及澳门中葡平台功能 助大湾区法治发展

香港律师会会长汤文龙应邀出席由澳门律师公会于昨日( 15日 )举办的「2026律师日」，并担任开幕典礼主礼嘉宾及出席庆典晚宴。今年是国家「十五五」规划开局之年，亦是澳门特区「三五」规划编制与实施的启动之年。作为澳门法律界的年度盛事，活动展示当地法律专业的发展成果，并为港澳法律界深化合作提供重要平台。汤文龙与澳门官员、法官及法律业界人士深入交流，肯定港澳两地法律界关系深厚，并强调深化合作有助发挥香港国际化普通法优势及澳门中葡平台功能，推动大湾区法治协同发展。

澳门律师公会黄显辉理事会主席在庆典晚宴致辞时表示，澳门律师公会将主动参与粤港澳大湾区和横琴粤澳深度合作区法治建设，并与香港及内地法律界共同服务大湾区融合发展和琴澳一体化建设。澳门律师业界应主动当好「精准联系人」，服务国家高水平开放，发挥法律专业优势，助力国内企业「走出去」及外地企业「走进来」。

同日下午，律师会理事暨大中华法律事务委员会副主席徐凯怡担任主题发言嘉宾，出席澳门律师公会举办的「为国家高水准对外开放贡献力量，企业『走出去・引进来』的战略规划与全方位法律风险防控研讨会」，就法律专业如何支援企业跨境发展与风险治理作专题分享。

徐凯怡指出，香港在「一国两制」下具备成熟的普通法制度优势，并结合粤港澳大湾区发展实况，阐述香港律师可发挥「超级联系人」及「超级增值人」角色，在跨境交易、国际争议解决及涉外法治建设等范畴，提供清晰、可预期及具公信力的法律支援，助力区域法治协作与高质量发展。

另外，在2018年12月成立的《粤港澳大湾区律师协会联席会议制度》框架下，港澳与内地法律界持续保持常态化沟通与协作。有关机制有助促进三地规则衔接、人才交流及跨境法律服务发展。第十七次粤港澳大湾区律师协会联席会议将于6月中旬举行，届时将就大湾区法律事务进一步深入交流与探讨。

2026律师日亦设有免费法律咨询服务，将于5月16日及17日每日上午10时至晚上8时举行，服务由澳门、香港及内地律师联合提供，为市民解答本地、内地及香港法律问题。律师会今日（16日）亦派会员共同参与服务社会，体现法律专业服务市民的责任与担当。