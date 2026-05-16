香港医学论坛︱陈茂波：香港具备四大优势 可成全球医疗创新核心基地

财政司司长陈茂波今日（16日）出席第30届香港医学论坛时表示，香港在知识产权保护、顶尖研发、资本市场及大湾区协同效应四方面具备独特优势，有条件成为全球医疗创新生态系统的核心基地。

拥四大优势 官产研高效协同

陈茂波阐述香港具备的四大独特优势。在法律层面，香港的普通法制度能为跨国生物科技企业提供坚实的知识产权保障；在科研人才方面，本港不但拥有两所跻身全球25强的顶尖医学院，第三所医学院亦即将落成，将进一步扩大研究与培训容量。

财政司司长陈茂波（中）出席第30届香港医学论坛。

资本市场方面，香港已汇聚超过80家生物科技企业上市，总市值高达1,200亿港元，并坐拥亚洲第二大的私募股权市场，融资渠道完备。而在大湾区的协同效应下，香港的创新者可于一小时交通圈内，高效贯通实验室、临床应用以至生产工厂。目前，全球十大药厂中，已有五家选择在港设立区域研发中心。

设监管中心推「第一层审批」

陈茂波续指，为加快创新药物面市，香港医疗产品监管中心将于今年成立，以支持香港对药物及医疗器械进行「第一层审批」。同时，在河套深港科技创新合作区，港深双方正共同推动生物样本及临床数据等科研资源的跨境流动，香港亦积极争取内地相关监管机构在港设立分支。此外，政府已成立的「AI+与产业发展策略委员会」将制定AI在各行业的融合路线图，并以生物科技及具身智能作为首要推进的领域。

陈茂波最后呼吁医学界加强预防疾病的工作，并期许香港能成为医疗突破的发源地，让发展速度与惠及广度并进，使普罗市民能切实感受医疗进步带来的好处。