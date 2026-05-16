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特朗普访华｜许桢：行程旨在稳定选情非求突破 形容中美关系定调「平实」

政情
更新时间：15:45 2026-05-16 HKT
发布时间：15:45 2026-05-16 HKT

美国前总统特朗普结束访华行程，智明研究所研究总监许桢今日（16日）在电视节目表示，分析特朗普此行主要与美国中期选举有关，旨在稳定国内经济及选情，非为寻求中美关系会有重大突破。中方则将关系定调为「战略稳定」，反映双方态度平实，以管控分歧为首要目标。

对于特朗普相隔九年再度访华，许桢指出，其表现较以往拘谨，与八、九年前贸易战时的霸气截然不同。他分析，美国在贸易战及科技战后，国内通胀问题日益严重，尤其在特朗普提名的新任联储局主席意外加息后，通胀率已逼近4%，对选情构成压力。

许桢认为，特朗普此行有求于中国，期望透过增加采购价廉物美的中国商品，以纾缓美国本土的通胀压力，从而稳定其在中期选举前的选情。他指出「攻守易势」的转变，从特朗普在人民大会堂会面时的肢体语言及罕有地「照稿读」的行为可见一斑，反映现时中国在综合国力上已今非昔比。

中美关系新定调：战略稳定取代宏大想像

至于特朗普声称愿开启「有史以来最好」的美中关系，许桢表示并不乐观。他强调，中国官方在特朗普到访前后，已将双边关系清晰地定调为「战略稳定关系」，旨在「拓展合作，管控分歧」。

许桢分析，此定义取代了以往「新时代大国关系」等较具想像空间的提法，形容此定调「平实」，反映双方没有提升关系层次的愿望，仅求「不要弄出甚么所谓失控的情况出来」。他认为，这显示外界不应对中美关系抱有不切实际的幻想。

台湾问题：北京战略天秤正在转变

在台湾问题上，习近平重申其为中美关系中最重要议题。许桢认为，随台湾分离主义与日本新军国主义者互相呼应，和平统一的红利正逐渐减少。与此同时，解放军在太平洋的军力已向中方倾斜，意味著以武力解决分离主义者的代价正相对降低。

他特别提到，习近平在会面中，罕有地当著美国元首面前提出「百年未见之大变局」，这潜台词是承认中美已是平起平坐的两个大国，为未来数年的竞合关系定调。他认为，北京在台湾问题上或将更趋强硬，甚至可能在处理台湾问题时，一并解决与日本的纷争。

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