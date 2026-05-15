洪水桥产业园︱议员忧不断拨款成「无底深潭」 发展局：10年收支平衡 中长期靠市场资本

立法会财委会今午（15日）召开会议，审议向政府拨款100亿元，作为洪水桥产业园公司的注资股本，支持初期营运和发展需要。多名议员关注产业园公司日后能否自负盈亏，以及如何达到预期效益。项目最终于在席大比数议员支持下通过。

洪水桥产业园全面启用后 年创造逾万职位

选委界吴杰庄表示，政府根据顾问进行的经济影响分析研究，产业园首阶段发展对香港每年的经济贡献为39亿元，并可创造4,100个本地就业职位。至全数23公顷土地全面使用后，每年经济贡献达110亿元，创造逾1万个职位。他关注当局如何评估这些数据，有否拟定哪些公司或项目可进入产业园发展以取得预期效益，以及当中有多少属税收。

发展局常任秘书长（规划及地政）何珮玲表示，这些数据均委托顾问进行估算，考虑到企业落户洪水桥后，除生产带来的经济效益外，亦可能带来其产业链上下游企业，产生更多经济效益。

至于计算方法，她指顾问因应产业园重点引进先进制造业、高增值产业，加上23公顷土地可产生的楼面面积，以及可扶持的企业数量等作出估算。预估税收方面，她坦言顾问估算未计及此部分，但纵然此刻没有具体数字，相信政府库房收入及社会经济均可有进帐。

议员忧产业园重复申拨资助

选委界庄家彬表示，产业园公司会分批开发23公顷用地，首阶段为8公顷，当中三分之二由园区公司开发，预料需花88亿元。他问政府有否评估之后投资回本、租金收入，甚至加上银行融资，是否足够应付第二阶段15公顷的开发，还是若干年后需再回财委会申请拨款。

保险界陈沛良则指，产业园公司资金由政府投入，虽不要求赚钱，但希望园区公司财政健康、有财政纪律，否则每年营运开支或入不敷支，变成政府不断注资的无底深潭。他续称，政府预计园区公司10年后才能达至收支平衡，换言之5年后很大机会需向政府拿资助，问当局估计5年后的赤字为多少？

何珮玲表示，政府期望产业园的财务模式是在起始没有收入时依赖政府注资，中长期则多用市场资本，透过公私营模式减少对政府注资的依赖。董事局开始运作后，当局会确保产业园公司做到自负盈亏。

她又指，顾问是基于政府注资100亿元，估算园区公司需10年才可达至收支平衡。行政总裁上任后，政府会与其讨论开支问题，希望他善用100亿元做好首阶段发展，并引入更多市场资金。

记者：郭咏欣