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李家超引《左传》三个「不朽价值」 寄语新闻界立德立功 不把新闻作个人工具

政情
更新时间：15:42 2026-05-15 HKT
发布时间：15:42 2026-05-15 HKT

行政长官李家超今日( 15日 )出席「2025香港最佳新闻奖」颁奖礼，恭贺所有得奖者，并期望他们继续发挥专业能力，为香港提供更多优质的新闻作品。他在致辞时更引用了《左传》的三个「不朽价值」，寄语香港专业新闻从业员继续砥砺前行。

李家超：相信传媒会秉持提升国家和香港利益核心价值

首先是「立德」——坚守道德担当，树立专业媒体典范。李家超指，面对当前世界局势纷乱多变、地缘政治日新月异，相信传媒从业员会恪守专业操守，秉持提升国家和香港利益的核心价值。新闻报道影响力大，因此责任亦重大。新闻报道给予工作者一些权利，权利就有责任，这些责任包括不偏颇、不把新闻作个人工具、不谋私，并向市民传递正确信息和引领优质资讯。

第二，是「立功」——说好中国故事、说好香港故事，不断贡献力量。优秀的新闻工作者，会勇于肩负使命，以建功于国家发展的远大志向、守护真相的职业道德，以及服务市民的高尚情操，推动香港服务国家、联系世界，为社会发展、人民福祉贡献新闻力量。

第三，是「立言」——制作优质报道，为时代留下正确和专业的纪录。专业及优秀的传媒从业员以具有大局观的视觉、忠于事实的报道手法，引领读者纵览社会面貌、剖析政经发展，同时帮助政府更全面掌握民心社情，主动发挥新闻媒体记录社会真实故事的功能。他相信，本港新闻界会继续发挥行业正向影响力，向市民和海内外朋友，阐述香港的良好发展事实、机遇和优势。

李家超表示，建设更美好的香港，不仅需要政府的努力，更有赖社会各界的共同参与，而传媒的角色至关重要。这正是共建香港这个家园、推动持续发展的关键所在。

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