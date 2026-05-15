投射红光辅助装置｜装100个路口要花2100万？议员质疑造价过高 运输署：每组装置仅1.5万元

「投射红光辅助装置」及「对角行人过路处」两项行人过路设施优化计划已试行一段时间，运输及物流局今日（15日）向立法会交通事务委员会交代最新进展。当局表示，红光投射辅助装置试行后，行人冲红灯比率减少约两成半；而对角行人过路处则可缩短过路时间约三成。有议员关注辅助装置造价高昂；亦有议员批评红光投射在夜间「恐怖、不美观」，建议改用地灯替代方案。

未有计划扩大安装协助长者及残疾人士智能装置

新界东南方国珊关注辅助装置安装进度。她引述文件指，安装装置后交通意外数字大幅减少73%，但目前仅在100个地点安装，尚有1,900个地点未有相关装置，询问署方具体安装时间表。署方解释，现时选取的100个地点大多属交通黑点及行人使用密集的位置，会按合适性及资源运用情况，逐步检视其余地点。

另外，方国珊亦关注有关协助长者及残疾人士的智能装置安排。她表示，一般市民未必知道可利用乐悠咭或八达通拍卡延长过路时间，要求署方交代具体可延长多少秒、对道路交通有何影响，以及是否可考虑在所有过路位安装。运输署署理助理署长/技术服务郭家骏回应指，相关智能装置使用量一直偏低，即使初期曾进行宣传，成效仍不理想，故目前只会保留现有路口装置，未有计划扩大应用。

陈克勤质疑装置造价高昂 陈恒镔倡改过路灯号设计

新界东北陈克勤质疑装置造价高昂，共花费逾2,000万元，「上面加嚿打横嘅铁，整粒LED灯，点解要20几万」。郭家骏回应澄清，2,100万费用是在100个路口、合共安装1,400组装置的总开支。按此计算，每组装置约为1.5万元。署方表示，会审慎运用资源，未来将针对新增的行人过路交通意外黑点安装同类装置，以更有效地保障行人安全。

委员会主席陈恒镔指，红色投影在夜间「恐怖、不美观」，意见好坏参半，建议运输署探讨改用地面灯号等替代方案。他又指，现时不少市民对过路灯号感到混淆，绿灯闪动时按理不应开始过马路，但许多人仍照冲不误，结果被罚款，建议改为红灯闪动时才提示不可起步、正在过路的应加快步伐，认为「见到红色就唔好再过」更符合一般人的直觉。运物局副秘书长叶家升回应称，乐意探讨不同设计，但指现行红绿灯及闪动提示「行之已久」，若要改动需深思熟虑、广泛咨询公众，确保市民适应新系统，承诺会再作研究。

姚柏良倡斜角过路处增打卡元素 局方忧影响交通安全

旅游界姚柏良以东京涩谷对角十字路口为例，指该处不仅是交通枢纽，更是游客必到的打卡热点。他问及，本港未来在设计斜角行人过路处时，会否考虑加入艺术图案、创意视觉元素或地区特色，令设施在安全便利之余，亦能展现本地文化，成为独特的城市景观。叶家升回应指，推行行人过路处优化计划的初衷，是为了方便行人及道路使用者。若路口加入过多特色元素，可能吸引市民或游客停留打卡、拍照，反而不利日常行人过路，甚至对交通造成影响。

新界西北庄豪锋关注能否将新一代电子行人过路发声装置应用于红光投射辅助装置，当行人靠近15米内才亮灯，减少对附近居民的滋扰。叶家升回应指，若红光时亮时灭，或会违反提醒市民红灯勿过路的初衷。此外，署方忧虑感应器的实时准确性或存在隐忧，若红光只在行人靠近时才投射，或会令部分行人感到困惑，甚至担心「点解我行埋去突然间有一吓红光射落嚟」。

记者：郭文卓