推动香港银发经济发展议案获通过 谭镇国倡发掘内地长者南下消费潜力

立法会大会今早（14日）续会，辩论由民建联洪锦铉提出「推动香港银发经济发展，与国家战略接轨」的无约束力议员议案。议案最终获得在席两部分议员以大比数支持通过。

内地长者对「香港品牌」信任是推动银发经济关键之一

新社联谭镇国表示，长者人口增加确实是挑战，但亦意味着有庞大消费需求，不少长者就算有积蓄，有时也会担心未来医疗负担而不舍得消费。他提到贸发局调查反映，大部分内地中产银发消费者都表示愿意为购买香港保健品多付一两成价钱，这些对「香港品牌」的信任正是推动银发经济关键之一。

他认为香港应充分发挥医疗和科研优势，将医疗服务和健康产业深度结合，尤其是生命健康科技是北都创科发展重点之一，可推动高质量健检中心、康养服务以及受认证保健产品等发展，吸引大湾区其他城市甚至更广泛地区的长者，发掘「内地长者南下香港消费」的商机，若香港可善用「一国两制」优势，将本港优质医疗和专业服务与内地庞大银发市场对接，相信可以为本港经济注入新动能，更可以助力国家银发经济整体发展，实现互利共赢。

管浩鸣倡设大湾区研发认证平台 促乐龄科技产品本地化

社联主席、选委界管浩鸣表示，政府的「促进银发经济工作组」公布了30项重点措施，但不少学者反映部分措施是「新瓶旧酒」，欠缺明确的资源配置、落实时间表及成效指标。而在科技应用方面，目前香港的乐龄科技产品落后于其他先进地区，部分产品没有考虑到香港家居环境狭窄情况，出现「好睇唔好用」的尴尬局面，加上价钱偏贵、安全认证标准参差，很难做到市场普及化。

他建议，政府必须将「大湾区一体化」思维与国家战略深度绑定，可将居家安老的安全指引、乐龄科技产品认证，甚至长者跨境医疗数据的安全共享机制在大湾区先行先试；又建议创科局设立「大湾区银发科技联合研发测试及认证平台」，系统收集长者用家反馈，推动产品本地化。

大部分促进银发经济措施有正面成果

社福界陈文宜表示，香港发展银发经济的原则，一定要与国家养老及安老事业产生协同效应，对接国家战略，所以香港不止参与，更应做一个赋能者及做一个出海平台。她认为建立湾区标准的同时，要推香港经验，融入国际标准，提升企业在海外认可度。

商务及经济发展局局长丘应桦表示，政府「促进银发经济工作组」自成立以来一直积极联系业界及持份者，并在去年5月循5个范畴推行30项促进银发经济措施，5个范畴分别是促进「银色消费」、发展「银色产业」、推广「银色品质保证」、推广「银色财务及保障安排」和释放「银色生产动力」，当中大部分已取得正面成果。

他续称，就议员动议提出的大湾区养老服务标准和互认制度方面，已公布的「湾区标准」有多项与养老服务相关标准，例如养老服务及养老机构的管理和服务范围等，就此鼓励业界参考这些标准并探讨相关标准互认可行性，以充分发挥大湾区协同发展潜能。

记者：郭咏欣