丘应桦：「内地企业出海专班」 助560企业落户香港 近300内地公司藉专班准备出海

政府近年积极招商引资，透过成立内地企业出海专班，协助内地企业利用香港平台开展国际业务。商务及经济发展局局长丘应桦今日（13日）表示，商经局将加强辖下各驻海外经济贸易办事处、投资推广署及贸发局，透过「经贸一站通」平台，加强「三位一体」模式强化协作。他又指，投资推广署在去年已协助于香港设立或扩展业务的560间企业，有298间来自内地，绝大部分有意或正透过香港的平台准备出海，专班会接触这些已落户香港的企业，了解其出海需求及目的地，协助它们做好出海准备。

商经局设内地企业出海专班 一站式平台跨局跨部门协调推进

丘应桦表示，在支援内地企业出海方面，商经局于去年10月成立「内地企业出海专班」，作为一站式平台主动招揽内地企业。专班成立以来，已召开三次督导委员会会议，订立全方位工作计划，透过跨局、跨部门协作机制，积极推进各项工作。

专班吸引重点内企来港落户 首三大行业为金融科技及家办

他提到，专班积极吸引重点内地企业来港设立公司，协助它们逐步发展，在已协助于香港设立或扩展业务的560间企业当中，首三大行业为金融服务及金融科技、创新科技以及家族办公室，当中约一半，即298间来自内地，绝大部分有意或正透过香港平台准备出海。专班会接触这些已落户香港的企业，了解其出海需求及目的地，协助它们做好出海准备。

4月启动「出海全球通」 集合八类专业服务对接内企需求

丘应桦又指，专班成员之一的香港贸易发展局，已于今年四月正式启动「出海全球通」跨界别专业服务平台，集合八类香港专业服务提供者，包括法律、会计、金融、检测、认证等，对接内地出海企业的服务需求，提供专业度身订制的咨询服务，目前该平台已跟进过百个企业出海的查询个案。

专班已办逾10场推广活动 接触逾3000内地企业代表

在宣传推广方面，丘应桦指，专班至今已在香港及内地多个省市举办超过十场推广活动，共接触超过三千名内地企业代表，除了跨产业的一般推广活动，当中不少活动聚焦个别产业主题，涵盖金融服务、创新科技、制造业等，为相关产业的企业提供更聚焦到位的咨询和支援。

陈祖恒关注客户经理精准服务 丘应桦：将按范畴逐步加强支援

经民联陈祖恒关注投资推广署会否有客户经理为出海企业提供度身订造的服务，针对行业痛点或者公司规模上提供更精准的服务，让他们在香港出海。丘应桦表示，出海的企业众多，单单是内地的中小企就有6000万以上，贸发局及投资推广署在不同企业范畴都有不同的人员去处理，希望当有一个实际经验时，日后可再加强这方面的工作。

记者：梁珮旻、黄子龙

