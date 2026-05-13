发展飞机部件处理及交易中心 运物局：港可构建成熟生态圈 优惠政策包促进高增值产业

政府将推动香港发展成为亚洲首个飞机部件处理及交易中心，选委界立法会议员范骏华今日（13日）提出口头质询，关注当局推行的细节安排。运输及物流局局长陈美宝表示，政府及机管局一直与海内外业界保持紧密联系，关注飞机部件处理及交易业务的市场动向，并透露机管局不时接到有关服务公司查询，当中包括飞机租赁公司、飞机维修公司、飞机航材贸易及投资公司等，早前亦通过跟海内外的行内机构及组织会面，以了解整个供应链情况及行业需求。

陈美宝指，香港具备联通内地及海外民航监管体系的独特优势，有利推动发展飞机部件处理及交易业务，结合自由港、高效物流及稳健法律制度等传统优势，香港将可扩大在部件认证方面的专业角色，汇聚相关市场参与者，构建成熟的飞机部件拆解及交易生态圈。

优惠政策包涵盖批地、地价、税务优惠

招商引资方面，陈美宝表示，财政司司长已成立吸引产业和投资优惠政策督导委员会，带领相关政策局、部门及公营机构，制订促进产业发展和投资的优惠政策包，当中涵盖批地、地价、资助或税务减免优惠等，吸引高增值产业和高潜力企业落户香港。

督导委员会会考虑企业的所属行业和技术水平、为香港带来的经济贡献和就业机会等，为相关企业制定相应的优惠政策包。投资推广署会灵活运用优惠政策包，与企业洽谈落户细节，并向财政司司长汇报，由其拍板落实。

将提升维修C919能力 推动国产飞机走向国际

她亦称，机管局将继续联系及主动出访业界各持份者，向各界积极宣传和解说有关发展。政府亦会协助有意在港从事相关业务的公司，以增加行业在港的规模，形成备有完整产业链的生态圈。

在飞机维修方面，她表示香港国际机场现已有足够能力支援国产飞机在香港进行地勤服务及维修支援工作，本地维修机构亦已有约40名维修技术人员具备资格为C919飞机提供服务，而随着C919飞机执飞更多往返香港的航班，香港将会持续提升自身的维修能力和人员培训，在技术支援与人才配套等方面作出全方位配合，推动国产飞机走向国际。

范骏华表示，有研究指全球飞机零部件市场规模已达到301亿美元，单是一个二手的发动机交易金额达到四、五百万美元，因此要巩固香港国际航空枢纽的地位，飞机维修拆解及交易的生态圈是必不可少。他关注当局在打造香港成为亚洲飞机部件处理及交易中心上，会否考虑以跨部门的方式处理，如吸引产业和投资优惠政策督导委员会，有否将飞机零部件处理产业列为重点招商的对象。

陈美宝称，吸引产业和投资优惠政策督导委员会，正是利便不同的政策局及相关部门可协作，就一些高增值及新兴的产业，聚焦讨论招商引资的策略，尤其是能够制造一些度身订造的政策包，而最近当局成功与欧洲领先的航空服务公司商讨，相信飞机零部件相关的产业会是委员会未来很重视的一环。

记者：郭咏欣