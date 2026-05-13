启德邮轮码头｜姚柏良质疑启德岸电设施考虑过长 政府：涉数亿投资 须先评估市场兴趣

启德发展区一直贯彻可持续发展的理念，选委界姚柏良今日（13日）在立法会提出口头质询，询问启德邮轮码头推动岸电设施建设方面的步伐。署理文化体育及旅游局局长刘震回应指，政府正检视顾问报告，研究为启德邮轮码头增设岸电设施的可行性。

他表示，安装岸电并非国际海事组织的强制要求，其减碳效益亦取决于本地发电燃料组合。邮轮公司在选择减排方案时，会综合考虑成本效益、技术兼容性及停泊时间等因素。除岸电外，业界亦正探索液化天然气、绿色甲醇等绿色船用燃料。

全球仅38个供邮轮停泊港口配备岸电设施

刘震指出，根据国际邮轮协会公布数据，截至2025年10月，全球共38个供邮轮停泊港口配备岸电设施供邮轮停泊使用，占全球邮轮港口总数3%，主要集中在美国、欧盟及中国。他续指，2024年至2026年4月间，共有37艘邮轮、286船次停泊启德，当中33艘（约89%）具备使用岸电的技术条件。

刘震强调，吸引国际邮轮来港涉及航线吸引力、岸上旅游产品及交通接驳等多重因素。当局会继续透过财政拨款、提供停泊费优惠及加强区域合作等措施，巩固香港作为区内邮轮枢纽的地位。

姚柏良质疑局方「考虑」时间过长 刘震：需评估市场兴趣

姚柏良指出，在硬件层面上，启德邮轮码头具备空间安装岸电设施，技术上亦没有问题。他批评当局在答复中两次提及「考虑是否应在启德邮轮码头设置岸电设施」，质疑「考虑」时间过长，询问有否明确时间表。刘震回应时表示，已委托顾问公司就岸电设施进行研究，目前正与环境及生态局一同审视报告。他解释，即使决定推行，仍需评估市场有否兴趣参与，若市场反应冷淡，或需由政府出资。由于涉及金额可能数以亿计，因此必须先看清成本效益。至于时间表，他重申，政府期望能尽快推动，但时间表仍取决于市场有否兴趣投资。

启德邮轮码头租约已加入绿色发展元素

进出口界钟奇峰建议，政府应在启德邮轮码头的新租约招标条款中，加入更明确的绿色发展要求，如将节能减排和低碳营运，纳入营运商的评审或绩效指标中。刘震表示，在政府的采购政策之下，启德邮轮码头租约的公开招标已将保护环境、可持续发展的元素列入评分之内，如使用可再生能源，废物减量，循环再造，以及提供新环保措施建议等等。政府在评审标书时，会考虑相关建议的有效性及可行性，并按照招标文件条文规定，进行综合评估。

金融界陈振英表示，邮轮减排可采用绿色燃料或岸电，但全球目前仅38个码头提供岸电设施，占总数约3%，并非主流方案。认为电费是岸电设施能否成功吸引船公司使用的关键，因此促请当局在顾问研究中，必须比较该38个港口的电费与香港的收费水平，以评估本港的竞争力。

环境局：顾问未详细比较各地电费

环境及生态局副局长黄淑娴回应指，顾问研究主要聚焦于启德邮轮码头安装岸电的技术设施。在电费方面，当局参考中华电力资料，初步估算2026年4月的非住宅用电价格为每千瓦时1.504港元。她承认，虽然顾问研究有检视其他地区的岸电设置，但未有就各地的电费作详细比较。当局表示会就此再作跟进。