启德绿色集运招标 政府补充文件 据悉有财团申延迟截标时间

政府去年10月就「启德智慧绿色集体运输系统」合约展开公开招标，预计在今年7月3日截标，方案3月底已获行政会议通过，期望2031年投入服务。据了解，目前至少有3个财团入标，包括港铁公司与比亚迪合组财团、新鸿基地产及一间中资公司，但由于当局补充招标文件，有公司已向土拓署提出申请延迟截标时间。运输及物流局回应指，项目公开招标程序正进行，政府会按既定程序处理招标事宜，现阶段并无资料补充。

启德集运7月初截标 专营权20年

启德集运全长约3.5公里，拟设6个车站，连接启德邮轮码头至港铁启德站，以强化区内商住发展、旅游、文娱、康体及社区设施的连贯性。规管方面，政府早前建议引入全新框架，期望做到技术中立、通用且标准化，同时涵盖专营权、票价机制、罚则等范畴，料今年第四季向立法会提交主体法例草案。

根据土拓署资料，工程范围包括建造高架专属车道走廊（以高架桥／轨道系统等形式）、6个高架车站及1个在承景街上的高架车厂；安装系统设施和进行附属工程。中标者亦要测试和运作、营运及维修系统，以及实施环境影响缓解措施和环境监测工程。专营权为期20年，其后须无偿交还政府，但政府会以象征式地价批出附近的4B区5号住宅地，以及第4C区4号及第4C区5号两幅商业用地，作为商业诱因。

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当局增补文件 有财团担心准备时间不足

根据政府构想图，项目本身需要在跑道区的空中花园上方兴建高架桥，技术上比一般高架桥更为复杂。据了解，当局已先后数次就标书文件作补充（Addendum），主要是技术及财务方面的增补要求，本身不涉延期，惟当局近期打算再新增补充，有财团担心准备时间不足，因此去信土拓署要求延长截标时间。据悉，目前至少有港铁及比亚迪合组财团、新地，以及一个中资财团入标。本报分别向港铁及新地查询，截稿前未有回复。

议员：招标补充内容常见 更合乎施工要求

曾任土木工程处处长的工程界立法会议员卜国明指，不清楚启德项目具体标书内容，但原则上在招标过程中，于文件补充内容是常见做法，例如招标期间部门会举行解说会，与有意入标人士沟通，期间相关财团可能会提出反馈，部分意见经考虑后，招标方认为先前标书如有未够清晰的地方，可以补充内容，令投标者最终交出的标书，更加合乎施工要求，令日后工程更仔细及避免合约纠纷等。他认为补充内容不会令工程本身变得更复杂，只是令大家更清楚工程细节，降低出现误差的风险。

至于会否影响启德集运落成日期，卜国明认为未必，既然政府已拟定工期，投标者考虑承接工程时，就要一并考虑各项因素，并投入更多资源尽速赶工；相对地，若在招标阶段及早厘清问题，也可反过来减低日后因工程有误差而大幅延误的风险。

九龙中议员杨永杰表示，项目技术上未必如想像中困难，因支撑高架路轨的技术，在内地已非常成熟，不少承建商都有相关经验，相信政府推出方案时，已充分计算支撑点等力学问题，确认技术上可行才招标。

《星岛》记者