Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超：正推进北都产业园区建设 发展具身智能产业配备硬件

政情
更新时间：12:03 2026-05-12 HKT
发布时间：12:03 2026-05-12 HKT

行政长官李家超今日（12日）出席「首届香港具身智能产业峰会暨2026智元合作伙伴大会」致辞时表示，政府正全力推进北部都会区的产业园区建设，包括河套香港园区、新田科技城及沙岭数据园区，旨在形成完整的产业生态圈，为具身智能产业的未来发展配备硬件设施。

李家超指，新一轮科技革命正加速演进，具身智能作为AI与物理世界互动的重要形态，已成为推动产业升级的关键引擎。为对接国家「人工智能+」行动，特区政府将成立「AI+与产业发展策略委员会」，邀请专家学者及企业参与，为AI带动产业转型制定策略。

（左三起）立法会主席李慧琼、香港中华联谊会会长郑翔玲、行政长官李家超、中联办副主任罗永纲、外交部驻港公署副特派员李永胜、智元机器人创始人邓泰华、贸发局主席马时亨等启动仪式。政府新闻处图片
（左三起）立法会主席李慧琼、香港中华联谊会会长郑翔玲、行政长官李家超、中联办副主任罗永纲、外交部驻港公署副特派员李永胜、智元机器人创始人邓泰华、贸发局主席马时亨等启动仪式。政府新闻处图片
李家超（左二）参观展览。政府新闻处图片
李家超（左二）参观展览。政府新闻处图片
李家超（左二）参观展览。政府新闻处图片
李家超（左二）参观展览。政府新闻处图片

李家超提到，香港在AI与机器人领域拥有世界顶尖的专家学者，而政府设立的InnoHK创新香港研发平台，已资助16间聚焦AI与机械人的实验室；数码港亦正支援约120间涉及人形机械人、无人驾驶等企业。此外，政府全资拥有的香港人工智能研发院将于下半年投入运作，目标是促进AI的研发、成果转化及开拓应用场景。

他强调，香港将继续发挥「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，协助企业把握机遇。他欢迎更多具潜力的企业落户香港，善用本地人才、资金及产学研协作等优势，加速技术发展并开拓国际市场。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
2026-05-11 14:04 HKT
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
影视圈
2小时前
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
影视圈
6小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
7小时前
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
时事热话
5小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
2026-05-11 13:18 HKT
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
21小时前
星岛申诉王|宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
星岛申诉王 | 宠物店摆乌龙 冲凉误当剪毛 长毛猫惨变光秃秃 主人吓呆痛哭
申诉热话
7小时前
电热水壶积满水垢难清洗？专家教4步天然去渍法 「免死力刷」零难度焕然一新
电热水壶积满水垢难清洗？专家教4步天然去渍法 「免死力刷」零难度焕然一新
食用安全
6小时前
5月12日飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫 惊心动魄96小时
飞鹅山绑架案│绑匪潜独立屋掳劫罗君儿 惊心动魄96小时
突发
15小时前