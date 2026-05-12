李家超：正推进北都产业园区建设 发展具身智能产业配备硬件

行政长官李家超今日（12日）出席「首届香港具身智能产业峰会暨2026智元合作伙伴大会」致辞时表示，政府正全力推进北部都会区的产业园区建设，包括河套香港园区、新田科技城及沙岭数据园区，旨在形成完整的产业生态圈，为具身智能产业的未来发展配备硬件设施。

李家超指，新一轮科技革命正加速演进，具身智能作为AI与物理世界互动的重要形态，已成为推动产业升级的关键引擎。为对接国家「人工智能+」行动，特区政府将成立「AI+与产业发展策略委员会」，邀请专家学者及企业参与，为AI带动产业转型制定策略。

（左三起）立法会主席李慧琼、香港中华联谊会会长郑翔玲、行政长官李家超、中联办副主任罗永纲、外交部驻港公署副特派员李永胜、智元机器人创始人邓泰华、贸发局主席马时亨等启动仪式。政府新闻处图片

李家超（左二）参观展览。政府新闻处图片

李家超（左二）参观展览。政府新闻处图片

李家超提到，香港在AI与机器人领域拥有世界顶尖的专家学者，而政府设立的InnoHK创新香港研发平台，已资助16间聚焦AI与机械人的实验室；数码港亦正支援约120间涉及人形机械人、无人驾驶等企业。此外，政府全资拥有的香港人工智能研发院将于下半年投入运作，目标是促进AI的研发、成果转化及开拓应用场景。

他强调，香港将继续发挥「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，协助企业把握机遇。他欢迎更多具潜力的企业落户香港，善用本地人才、资金及产学研协作等优势，加速技术发展并开拓国际市场。