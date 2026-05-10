母亲节︱田北辰伙「徒弟」庄豪锋落区派花 称二人「经验与地位」跨代配合

实政圆桌召集人田北辰与立法会议员庄豪锋，趁今日（10日）母亲节一同到屯门及元朗区向市民派发康乃馨。田北辰形容，今次是庄豪锋「接棒」后，两人首次拍住落区，并称两人现时是「经验与地位」的跨时代配合，他会在议会外作最强后盾，支持庄豪锋在前线为市民争取权益。

师徒落区派花 街坊反应各异

田北辰在社交平台发文指，他与庄豪锋在母亲节落区，并举办了一个「小比赛」，各自拿着不同颜色的花让街坊选择，观察谁较受欢迎。他指结果相当有趣，有街坊特意选择他手上的花，以示支持「师傅」；亦有街坊选择庄豪锋，表示支持「后生仔」；也有醒目街坊「两个都撑」。

田北辰认为，这个小游戏正好代表了市民对他们的不同期望，「有啲街坊拣我，系支持我呢个老手多年来为市民发声及累积落嚟嘅『经验』同地区感情；拣阿Mark，就系支持佢依家喺议会嘅『地位』同冲劲。」

嘱庄「咬紧牙关」督促政府

田北辰引述有街坊表示，现时要争取权益需依靠仍在议会的庄豪锋，故必定要支持他。田北辰亦认同，庄豪锋现时身负重任，压力不小，需要他在议会内「咬紧牙关」，继续督促政府。

对于自己已离开议会的角色，田北辰则笑言，「依家我唔喺议会，除非以道理压住政府，唔系佢（庄豪锋）点会睬我呢个师傅」。他表示，现时两师徒正好形成「经验与地位」的配合，他以经验和地区感情在背后支援，庄豪锋则以议员身份和行动力在前线发声，确保实政圆桌为民发声的声音能延续下去。