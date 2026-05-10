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陈茂波指「AI+制造+金融」三重优势 可让香港在「十五五」时期发挥两大功能

政情
更新时间：12:20 2026-05-10 HKT
发布时间：12:20 2026-05-10 HKT

财政司司长陈茂波在网志表示，环视全球主要湾区城市群，有粤港澳大湾区同时兼具前沿人工智能研发、完整高端制造链与国际金融枢纽这三项能力。这种「AI+制造+金融」的三重优势，让香港正好在「十五五」时期抓紧一个战略定位、发挥两大功能：产业协同与规则衔接，包括作为新兴产业落地湾区的「国际接口」，以及国家标准与国际标准相互参照的「交流与转换平台」。

陈茂波表示，上周在香港特区政府与东莞市政府共同推动下，可持续航空燃料企业怡斯莱（Ecoceres）签署投资意向书，进驻东莞开展规模化生产。该企业亦是香港投资管理有限公司的项目之一，显示政府的耐心资本旗舰对绿色科技产业的支持，和对新兴产业的培育。

正全力推进北部都会区建设

他指，要培育创新成果让其不断发展壮大，需要充足的空间载体。政府正全力推进北部都会区建设，特别是河套合作区香港园区及新田科技城，以承载更多科研成果转化及产业化发展。今年《财政预算案》已预留资源，支持这些重点区域加快发展，聚焦人工智能及生物医药等新兴产业，让前端研发能力与大湾区的产业配套优势，形成更紧密的互补和联动发展。

香港正好在十五五时期抓紧一个战略定位、发挥两大功能：产业协同与规则衔接。陈茂波fb
香港正好在十五五时期抓紧一个战略定位、发挥两大功能：产业协同与规则衔接。陈茂波fb

他提到，产业创新离不开金融支撑。香港与深圳共同成立的深港金融合作委员会将于本月底召开会议，聚焦「十五五」时期大湾区金融市场互联互通、深化金融科技与绿色金融合作等议题，进一步提升湾区金融市场的体量和整体竞争力。

粤港澳正推动制定「湾区标准」

陈茂波又指，粤港澳三地正推动制定「湾区标准」，供业界自愿采用，以提升产品和服务质量，促进区内融合发展，同时也为内地的产品和服务对接更广阔的国际市场创造有利的条件。截至今年3月，已公布270项标准，涵盖机电、交通、医疗和教育等多个领域。

展望「十五五」时期，国家大力发展新质生产力，加快推动人工智能、低空经济、生物医药等战略新兴产业发展，同时前瞻布局量子科技、生物制造、具身智能及脑机接口等未来产业。政府深信，在「一国两制」下，香港凭借背靠祖国、联通世界的独特优势，与大湾区兄弟城市深化合作，加快推进科技创新与应用，并为国标与国际规则和标准的相互借鉴作出更大贡献。

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