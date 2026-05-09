全球调解峰会｜律师会续推各项举措促跨境合作 为构建全球调解生态系统作贡献

香港律师会会长汤文龙应国际调解院邀请，昨日（8日）参与了由国际调解院举办的全球调解峰会及其午宴。峰会汇聚多位高级官员，包括行政长官李家超、国际调解院秘书长郑若骅、外交部驻港特派员公署崔建春、律政司司长林定国，并与来自48个国家和地区的嘉宾、调解员及争议解决界领袖一同交流。峰会为各方提供平台，就香港及国际调解未来发展交换意见，反映全球对以调解作为解决国际争议之建设性途径的兴趣日益增加。

行政长官李家超在致辞中提到，在日益复杂且多变的全球环境下，追求和平与以和平方式解决争议比以往任何时候都更为重要，而香港亦致力并具备优势发展成为全球调解之都。他强调，香港在「一国两制」下的独特优势、稳健的法治、普通法制度及国际联系，并欢迎各国政府、企业及投资者充分利用调解服务。

律师会继续支持推动调解发展各项举措

继财政司司长陈茂波于5月7日作出有关宣布后，郑若骅亦于峰会公布，国际调解院、政府及其他持份者正探索在国际调解院的框架下成立专门为有关大宗商品市场纠纷的调解员名册。郑若骅强调，此名册将为涵盖大宗商品价值链各个环节由上游至下游所产生的争议，提供专门调解员。

峰会亦就跨文化调解、国家与投资者的需要，以及全球调解生态系统的长远发展提供了多方面的洞见。与会者强调调解是解决国家之间及国家与企业之间争议的有效工具。透过促进对话、维系合作关系，以及达成灵活务实的解决方案，调解有助各方以更少对立、更高效率，并更切合长远合作及稳定需要的方式处理敏感的跨境议题。

随著香港持续巩固其作为国际法律及争议解决服务中心的地位，律师会将继续支持推动调解发展的各项举措，促进跨境合作，并为构建健全的全球调解生态系统作出贡献。