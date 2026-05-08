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调解峰会︱专家学者论调解优势 务实灵活省成本 助促成长期合作

政情
更新时间：19:54 2026-05-08 HKT
发布时间：19:54 2026-05-08 HKT

全球调解峰会今日（8日）在香港举行，第二场分论坛以「用户视角：政府和投资为何选择调解」为主题，聚焦调解使用者，邀请前政府官员、律师、知名企业个国际机构法律事务负责人，分享为何以调解作为解决争议的首选方式。
 
论坛主持人、对外经贸大学法学院教授、国际投资争端解决中心调解员池漫郊教授首先指出，从上午的会议可以看到国际调解院展现的潜力与抱负。亚洲基础设施投资银行法律部金融服务线负责人Marcelo CARDOSO指，国际调解院的独立性使其具备优势，他有信心未来将有更多多边组织在合约中加入调解机制。

第二场分论坛以「用户视角：政府和投资为何选择调解」为主题；第三场分论坛主题则为「展望未来：构建全球调解生态圈」。
第二场分论坛以「用户视角：政府和投资为何选择调解」为主题；第三场分论坛主题则为「展望未来：构建全球调解生态圈」。
全球调解峰会今日（8日）在香港举行。
全球调解峰会今日（8日）在香港举行。

新加坡国际争议解决学院首席研究员Mariam GOTSIRIDZE提到，调解程序较仲裁或诉讼快捷且更具弹性及符合成本效益，预期未来将更趋向以这种务实及友善的方式化解争端。招商局集团首席合规官杨运涛认为，调解提供灵活方式达成共识，亦有助促成长期合作，对不希望破坏与地区政府关系的多司法管辖区而言尤为重要。
 
红十字国际委员会东亚地区代表处法律部主管Marwa SHABBAR表示，自国际调解院成立以来便一直关注其发展，对它的发展速度表示赞叹，从国际调解院秘书长郑若骅早上致辞得知已出现成功调解个案，认为属难能可贵。
 
德茂律师事务所诉讼业务部国际争议组全球联席主席Duncan SPELLER认为，世界各地对调解的大力支持，反映其省时、省成本、达成共识及维持良好关系等方面的优势，而国际调解院正好提供绝佳框架助力各商务方达致这些目标。

讨绕围绕构建全球调解生态圈

第三场分论坛主题为「展望未来：构建全球调解生态圈」，邀请争议解决领域的资深学者、国际机构负责人和法律工作者，共同探索提升调解服务普惠性与可行性的务实路径，围绕构建全球调解生态圈及巩固国际法治开展前瞻性讨论。
 
香港大学法律学院郑家纯基金国际法教授兼副院长（内地事务）赵云表示，国际调解院将使解决高层次政府间争端的专业知识制度化，更将成为培育专业国际调解员的全球培训基地。
 
联合国国际贸易法委员会亚洲及太平洋区域中心主任Athita KOMINDR认为，中国包括香港特区对该委员会，及在法律协调方面作出许多重大贡献。
 
非洲开发银行行政法庭成员、非洲国际法研究所所长、线上参与的Fatsah OUGUERGOUZ法官指出，国际调解院的成立，令广泛且多元的国际调解生态系统更见巩固。调解院是能够处理各类争端的综合体，这正是其具备划时代地位的原因。

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香港大学法律学院教授、副院长（国际事务）安夏兰教授提到，香港地理位置优越且为与多方有联系的枢纽。在探讨调解时援引及推同的共同价值、共同原则时，香港自然会成为最理想的讨论场地。

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