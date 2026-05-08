袁松彪英国被控罪成｜外交部：已向英方提严正交涉 敦促纠正错误做法

驻伦敦经贸办行政经理袁松彪被控违反英国国安法案，陪审团以10对2多数，裁定袁与同案被告、前边境人员卫志梁首项协助外国情报机关罪名成立。在今日( 8日 )举行的中国外交部例行记者会上，对于有两名男子因为中国从事间谍活动而在英国被定罪一事，外交部发言人林剑回答相关问询时表示，中方已经多次就有关案件表明了原则立场，英方以莫须有的罪名抓捕和起诉在英的中国公民，滥用法律，操弄司法程序定罪，公然为反中乱港分子站台，对中方进行无理指控和污蔑抹黑，是典型的政治闹剧。

中方对此予以强烈谴责和坚决反对，已向英方提出严正交涉。中方敦促英方纠正错误做法，停止反华的政治操弄，停止为反中乱港分子撑腰打气，维护中英关系来之不易的良好发展势头。

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