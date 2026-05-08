全球调解峰会｜调解监管制度工作小组提建议 林定国 : 下半年推展《调解条例》修订工作

律政司司长林定国表示，2026调解周今日( 8日 )踏入最后一天，压轴活动「全球调解峰会」在香港举行。本届峰会由国际调解院首度主办，香港律政司及香港国际法律人才培训学院大力支持，汇聚400多名来自48个国家和地区的全球调解专家、政策制定者与业界领袖，共同探讨跨文化国际调解、金融投资争议调解及全球调解生态圈建设等前沿议题，进一步推动香港迈向「全球调解之都」的发展目标。

行政长官李家超于会上发表特别致辞，外交部驻港公署特派员崔建春、国际调解院秘书长郑若骅和林定国致开幕辞。国际调解院理事会副主席、肯尼亚驻中国大使威利．贝特，以及外交部条法司司长齐大海会在峰会发表主旨演讲。

《公约》签署国已增至41个

律政司去年5月30日在香港举办《关于建立国际调解院的公约》签署仪式，随即完成旧湾仔警署改建工程，让这座历史建筑正式成为国际调解院总部。去年10月20日，国际调解院正式开幕，并举行首次理事会会议。由去年签署仪式至今未满一年，《公约》签署国已由当初的33个增加至41个，当中13个国家已经成为缔约国，成绩斐然。

林定国表示，特区政府，特别是律政司将继续以不同方式支持国际调解院的工作。第一，政府将负责总部的维修保养。第二，律政司会继续借调香港法律专业人员到国际调解院秘书处，自2023年以来，律政司已借调4位政府律师，协助筹建国际调解院。第三，政府会主动推广使用国际调解院进行调解，包括率先在香港作为缔约方的合适国际协议中，加入国际调解院调解条款。此外，律政司现正筹备兴建一座全新的香港国际法律服务大楼，大楼毗邻国际调解院总部。除提供培训及争议解决设施外，我们亦已预留空间予国际调解院，配合其日后需要。

律政司今年下半年推展《调解条例》修订工作

他称，香港为在国际调解院框架下进行国际调解，提供了理想的生态环境。香港作为国际法律及争议解决服务中心的地位备受认可。国家「十五五」规划其中一项明确要求，正是香港须在这方面加强其地位。具体而言，在调解方面，香港的目标是建设成为国际调解之都。自2009年律政司推出「调解为先」承诺书运动至今，已有超过1,000间公司、机构或团体以及个人签署承诺书。2024年11月，律政司发表有关在政府合约中加入调解条款的政策宣言，指出政府将在政府合约中加入调解条款，并以此作为一般政策。由律政司于2024年10月成立的调解监管制度工作小组，已完成全面检视并提出一系列建议，包括建议修订《调解条例》。律政司将于今年下半年推展相关法例修订工作。

中国指定加入国际调解院调解员24人名单 10人来自香港

此外，由律政司于2024年底成立的香港国际法律人才培训学院，所提供的能力建设课程亦会适度涵盖调解内容。香港其中一项优势，是拥有深厚的法律专业人才库。他们熟悉国际争议解决，并具备丰富经验。值得留意的是，在中国指定加入国际调解院调解员名单的24位调解员当中，有10位来自香港。

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展望未来，律政司有信心以香港为总部所在地的国际调解院，将为国际法治作出重要贡献，而特区政府，特别是律政司，将继续不遗余力推广并支持国际调解院的工作。