全球调解峰会｜崔建春：现今动荡及复杂局势下 和平解决争端应成为主要选项

国际调解院今早（8日）在会展举行「全球调解峰会」。行政长官李家超致辞时表示，香港是中国唯一的普通法司法管辖区，本地法律专业人士的专业水平及诚信获得国际认可，而作为国际调解组织总部所在地，香港正处于全球争端解决及其光明前景的核心，调解的目标是透过调解架构及技巧，达致和平及理性的解决方案，形容这正是当前世界在地缘政治紧张与秩序混乱之下，极需要的解决之道。

调解院公约签署国增至41个 缔约国增至13个

李家超续称，去年10月国际调解院于香港正式成立，全球对其寄予厚望，期望能依循《联合国宪章》，透过调解方式促进国际争端和平解决，而调解院公约签署国由37个增至41个，缔约国则由8个增至13个。他指，在当前全球局势日益复杂多变的艰难时刻，追求和平及和平解决争端尤为重要。

李家超诚邀各方善用国际调解院在港提供的调解服务

李家超强调，香港一直支持调解，形容调解彰显和合共生，能在冲突中创造合作，而和合共生是深植于中华文化的价值，对于解决争端、重建互信不可或缺，并能维系关系，促进争议各方有意义合作。

他表示，在「一国两制」下香港是国际金融、航运及贸易的繁荣枢纽，既受惠于国家大力支持及所提供机遇，同时保持作为世界城市的广泛国际联系，认为香港具备良好条件成为「国际调解之都」。他诚邀各国政府、企业、投资者及其他各方，善用国际调解院在香港提供的调解服务。

崔建春：以武力或战争解决非首选 和平解决争端为主要选项

外交部驻港公署特派员崔建春致辞时表示，分歧与争议是客观存在的现实，以武力或战争解决并非首选之道，在这个充满转变、动荡及复杂局势的世界，和平解决争端的方式，包括诉讼、仲裁及调解应成为主要选项。

他续称，国际调解院积极与其他国际机构建立联系，扩展「朋友圈」，并获得广泛国际认可与支持，而作为亚洲大家庭一员，中国支持各国加入国际调解院，并将与各成员国携手推动其发展，共同为世界和平与发展作出新贡献，推动构建人类命运共同体。

林定国：律政司以不同方式支持国际调解院工作

律政司司长林定国致辞时称，香港位处亚洲心脏地带，并具备国际化、包容及安全的环境，吸引世界各地人士前来，深信国际调解院总部设于香港，将能为国际法治及和平作出重大贡献。

他续称，律政司以不同方式支持国际调解院工作，包括将积极推广使用国际调解院的调解服务，包括在合适的国际协议中加入调解条款，同时正于调解院旁建设全新的「香港国际法律服务大楼」，除提供培训及争端解决设施外，亦预留空间以配合国际调解院未来需要。

记者、摄影：郭咏欣

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