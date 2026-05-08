全球调解峰会｜李家超：香港具备成为全球调解之都条件 正朝此目标迈进

国际调解院举办「2026全球调解峰会」今日（8日）于湾仔会展举行，行政长官李家超出席后在社交平台表示，国际调解院公约签署快将一周年，这是继去年10月国际调解院在香港举行开业仪式后，国际调解院举办的另一项盛事。400多名来自48个国家和地区的领袖、官员及专业人士齐聚香港，分享在国际调解方面的真知灼见。

《关于建立国际调解院的公约》缔约国升至13个

李家超在致辞时表示，国际局势错综复杂和动荡不安，追求和平及和平解决方案已成当今时代的当务之急。与去年10月开业时相比，《关于建立国际调解院的公约》缔约国已由8个升至13个；签署国亦由37个增至41个。调解体现了和睦共处精神，而这一价值观深深植根于中华文化。香港具备成为全球调解之都的条件，并正朝此目标迈进。在「一国两制」框架下，香港是国际金融、航运及贸易中心，更受惠于国家的强大支持与赋予的机遇，同时作为国际都会，与全球保持紧密联系。

国际调解院举办「2026全球调解峰会」今日（8日）于湾仔会展举行。李家超fb

特区政府持续深化与国际调解合作关系

李家超提到，国家「十五五」规划明确支持国际调解院更好发挥作用，将巩固香港日后在透过调解和平解决争端方面的关键作用。特区政府会持续深化与国际调解组织的合作伙伴关系，携手推动香港发展成为全球调解中心，并诚邀各国政府、企业、投资者等，充分利用国际调解院在香港所提供的调解服务。

李家超形容，峰会为「2026年调解周」画上圆满句号。过去一连5日，调解周围绕校园、体育、长者争议及邻里纠纷等主题举办研讨会，致力推广调解作为和平化解冲突与争议的友善方式，共建更和谐的社区。这正是当前地缘政治紧张局势下，世界所迫切需要的解决之道。