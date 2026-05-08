国际调解院｜郑若骅：成功处理首宗案件 涉中国及新加坡海事争议 本月初达成调解协议

去年开始运作的国际调解院已接获并成功处理首宗案件。国际调解院秘书长郑若骅今（8日）在「全球调解峰会」证实，该院日前成功处理一宗涉及中国及新加坡涉事方的海事争议，本月初达成调解协议，由擅长海事法律的香港律师刘瑞仪担任调解员。郑若骅强调，调解需保密，今次是在各方同意下对外透露。

郑若骅：首宗提交国际调解院个案 彰显调解实效

郑若骅致辞时透露，总部设在本港的国际调解院于本月初，成功调解一宗涉及中国及新加坡的国际海事租船合同争端，双方签署和解协议，事件圆满解决。她指，这是首宗提交国际调解院的国际海事争端，标志著重要里程碑，彰显调解在复杂海事争端中的实效，亦是香港海事法律及争端解决服务的重大成就。

国际调解院两大核心职能是案件管理及能力建设

郑若骅续称，国际调解院是首个由公约设立、专注推广调解的政府间国际组织，填补了制度上的空白，并使调解成为与诉讼及仲裁并列的真正可行国际争端解决方式，而国际调解院自成立以来已有来自中国，包括香港特区律政司法律人员加入，目前已展开首轮国际招聘，收到大量优秀且具竞争力申请，期待更多来自全球，尤其是签署国法律专才加入。

郑若骅表示，国际调解院两大核心职能是案件管理及能力建设，处理三类争端，包括国家之间、投资者与国家之间，以及国际商业争端，而案件管理服务已经展开并取得成功案例，由于调解具保密性，未经各方及调解员同意，无法披露更多细节。

政府与调解院正研大宗商品交易专属调解名册

财政司司长陈茂波昨日（7日）在LME亚洲金属研讨会致辞时表示，政府正与调解院研究设立大宗商品交易专属调解员名册。郑若骅指，为配合香港进一步发展商品市场的目标，并计划在相关合约及政策中纳入国际调解院的调解条款，秘书处正与特区政府及持份者合作，探讨设立专门的商品市场调解员名册，涵盖商品价值链的上下游活动，将推动调解成为解决国际商品争端的主要机制，增强市场信心，促进跨境交易。

签署《国际调解院公约》国家增至41个

目前，签署《国际调解院公约》的国家已由去年33个增至41个，近期加入的包括安哥拉、中非、加纳、肯尼亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、多哥及乌兹别克。已核准公约的国家由8个增至13个。

中国外交部驻港特派员崔健春表示，联合国成立时有51个创始成员国，相信3至5年后，签署调解院公约的成员国将会增加。他强调，中国将一直支持国际调解院发展。

记者：郭咏欣

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