国际调解院｜成功处理首宗案件 涉中国及新加坡海事争议 本月初达成调解协议

去年开始运作的国际调解院已接获并成功处理首宗案件。国际调解院秘书长郑若骅证实，该院日前成功处理一宗涉及中国及新加坡涉事方的海事争议，本月初达成调解协议，由擅长海事法律的香港律师刘瑞仪担任调解员。郑若骅在「全球调解峰会」上强调，调解需保密，今次是在各方同意下对外透露。

政府与调解院正研大宗商品交易专属调解名册

财政司司长陈茂波昨日（7日）在LME亚洲金属研讨会致辞时表示，政府正与调解院研究设立大宗商品交易专属调解员名册。郑若骅指，相关名册将提供专门框架处理商品交易上下游的争议，有助调解院成为处理国际商品争议的主要机制，正与特区政府研究名册。

签署《国际调解院公约》国家增至41个

目前，签署《国际调解院公约》的国家已由去年33个增至41个，近期加入的包括安哥拉、中非、加纳、肯尼亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、多哥及乌兹别克。已核准公约的国家由8个增至13个。

中国外交部驻港特派员崔健春表示，联合国成立时有51个创始成员国，相信3至5年后，签署调解院公约的成员国将会增加。他强调，中国将一直支持国际调解院发展。