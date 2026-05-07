袁松彪在英国被控罪成 港府明确指出案件所涉的指控 与特区政府和驻伦敦经贸办绝无关连

驻伦敦经贸办行政经理袁松彪被控违反英国国安法案，陪审团以10对2多数，裁定袁与同案被告、前边境人员卫志梁首项协助外国情报机关罪名成立，一致裁定卫另一项公职人员失当罪同样成立。至于两人面对境外干预罪则无法达成裁决。特区政府发言人强调，由案件开始至今，特区政府一直明确指出案件所涉的指控与特区政府和驻伦敦经贸办绝无关连，亦从来不是涉案方（party to the case）。我们坚决反对所有对特区政府和驻伦敦经贸办的不实指控。



政府发言人表示，特区政府一直按「一国两制」原则与世界各地建立和维持经贸关系。根据《基本法》第一百五十六条及当地法律，特区政府在海外设立了15个经贸办，作为特区政府驻当地的官方代表，其中包括驻伦敦经贸办。



发言人续谓，驻伦敦经贸办一直按照当地法律履行其职责，与当地政府、商界、智库及不同界别保持紧密联系以提升香港与英国的经贸和投资关系，以及加强文化艺术交流和合作等。经贸办会不时举办各类推广活动，并为特区政府官员到当地进行公务访问提供支援。



发言人又指，经贸办亦会因应活动性质及当地实际情况，作出合适的保安安排，以确保有关活动顺利进行。鉴于过往曾多次有特区政府主要官员于伦敦进行官方活动时遭受袭击和骚扰，以及于当地曾出现针对特区政府的滋扰和破坏行为，驻伦敦经贸办在与当地警方沟道后额外聘用了当地私人保安服务，为特区政府高级官员公务访英期间提供必要的保安及协调交通安排，以确保访问和有关活动在安全的情况下顺利进行。