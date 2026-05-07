AI｜民建联关注青少年沉迷电子产品 专家忧「深伪」地下产业荼毒学童 促设《网络安全法》

智能电话、平板电脑、儿童智能手表等电子产品，近年成为大多数青少年日常生活的一部分。民建联今日（7日）举行「青少年及学童避免沉迷电子产品」研讨会。民建联副主席、立法会议员葛珮帆表示，青少年过度使用电子产品及沉迷上网问题日益普遍，并引述多宗海外案例，指AI已成为引发严重问题的「帮凶」。有专家引述研究指，「手机世代」的年轻一代智商低于父母。有网络安全专家忧虑人工智能（AI）及「深伪」（Deepfake）技术正加剧问题，促请政府尽快立法，加强数码素养教育。

葛珮帆：「深伪」技术制色情内容对青少年伤害极大

葛珮帆在研讨会上引述海外案例，指AI已成为引发青少年严重问题的「帮凶」。她提及美国有青少年因沉迷与聊天机械人对话后自杀，亦有加拿大枪击案的犯人受AI指导施袭。葛珮帆亦关注利用「深伪」技术制造的网络陷阱，指网上充斥将偷拍人像制成裸照或色情短片的内容，对青少年造成极大伤害。

智慧城市联盟资讯科技管理委员会主席庞博文指，AI（人工智能）「深伪」技术已在香港形成地下产业链，大量不雅影片及照片正在加密通讯软件群组中疯传，受害者包括明星、政界人士乃至被随机偷拍的市民。群组使用者不仅能学习、交流如何制作和改良AI换脸影片，更能「下单」要求他人制作特定对象的不雅内容。他透过放置记录工具以监察成员的对话内容，发现群组内活跃的成员大部分为青少年，记录显示，该批青少年在群组逗留的时间极长，每日可达十多个小时，反映其沉迷程度非常严重。他呼吁社会各界，特别是教育机构，应教导年轻人明辨是非，理解制作和传播此类内容的道德问题与严重后果。

逾8成中学生日花逾2小时上网

民建联副主席、立法会议员周浩鼎引述衞生署2025年调查，指逾4成小学生及高达8成中学生，每日花费超过两小时上网，形容数字「惊吓」，已超越「警戒线」。他指出，社会需要探讨如何在承认电子产品的必要性之余，避免青少年沉迷其中。他亦提及，其他国家如法国已开始禁止3岁以下幼童使用部分电子产品，认为其做法可作参考。

香港大学香港赛马会防止自杀研究中心培训顾问张凤仪分析，学童或因现实中的欺凌问题，转而在网络寻求慰藉，但过度使用网络会引发精神健康危机。她分享个案指，有初中生因沉迷网络游戏，更因游戏只使用英语交流，而拒绝使用广东话，其后日夜颠倒出现自杀倾向，经介入后首要建议便是戒除或大幅减少使用电子产品。

电子产品已成「奶嘴」 「手机世代」智商低于父母一代

田景邨浸信会吕郭碧凤幼稚园校长陈孟宜则指出，电子产品已成「电子奶嘴」。她解释，儿童能轻易从游戏中获得「奖赏」，或借此「逃避」现实不快情绪，久而久之便会沉迷。陈孟宜引述研究指，「手机世代」的智商已低于父母一代，难以持续进行实体阅读，专注力及学习动机亦随之下降。

城市大学社会及行为科学副教授冯丽姝建议港府应分短、中、长期三阶段推行改革。短期内应立即展开公众咨询，并草拟《网络欺凌防治条例》及《网络安全法》，同时效法澳洲设立「网络安全监察员」模式的专责部门；中期则期望能正式通过并实施新法例，长远则持续检讨及修订，并与国际社会建立合作机制。除立法，她亦强调教育和平台责任的重要性，建议将网络安全纳入中小学必修课程，并规定网络平台须建立清晰的举报及内容下架机制，为其平台内容负责。

记者、摄影：李健威