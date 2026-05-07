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「推动旅游+饮食」议案获通过 谭镇国倡打造沙头角成文旅饮食示范区 李广宇促建「票尾生态圈」带动消费

政情
更新时间：12:34 2026-05-07 HKT
发布时间：12:34 2026-05-07 HKT

立法会大会今早（7日）续会，辩论由饮食界梁进提出的「推动旅游+饮食」无约束力议员议案。议案终获得在席两部分议员，过半数支持通过。新社联谭镇国表示，香港每年接待数以千万计的旅客，当中不少人或许已多次访港，故要保持旅客对香港的热度，令旅游业长足发展，必须持续了解旅客的心态及需求，认为在推广「旅游+饮食」前提下，应进一步加入文化元素，以饮食作为文旅融合切入点，促进跨界别合作，讲好香港美食故事，且正在发展的北部都会区，正具备这些条件。

谭镇国倡系统性发掘各乡村独特饮食资源

谭镇国认为要释放乡郊旅游潜力，建议「北都城乡共融基金」先导计划，有系统地发掘各乡村独特的饮食资源，支持将村屋改装为特色餐厅或民宿，同时将周边的自然生态与文化古迹串连起来，让旅客可以真正走入乡郊，享受原生态的饮食体验，实现城乡共融发展的愿景。

他亦建议把握沙头角口岸转型以及禁区开放的机遇，提早规划口岸周边的文旅饮食配套，将禾坑客家菜、谷埔小食等，与鸭洲、荔枝窝等跳岛生态游路线相连，将沙头角从「通道」升级为「目的地」，打造成新界东北的文旅饮食示范区。他期望政府能好好把握当前的有利条件，以美食带动深度旅游，以旅游振兴乡郊经济。

李广宇促「票尾优惠」范围扩大成生态圈

工联会李广宇表示，智慧旅游要真正提升旅客体验，关键不仅在于资讯是否齐备，更在于门票、酒店、餐饮和景点等旅游服务能否有效配合，希望政府在推动「旅游＋饮食」时，不只是做协调和支援，而是要推动旅游业议会等行业平台，把不同行业联系起来，发挥另类的「超级联系人」角色。

他指，内地近年兴起的「票尾经济」，说明一张门票亦可以成为带动后续消费的入口，强调旅游效益关键不在盛事本身，而在有没有人主动牵头整合资源，把门票从单一消费，转化为带动食、住、游的消费入口。他又提到近日餐旅业界联同湾仔酒吧街部分商户推出盛事「票尾优惠」，仍主要停留在个别区域、个别企业和短期促销层面，政府下一步可以将这类做法提升为更有系统的「票尾生态圈」。

梁进：旅游与饮食向来相辅相成

梁进表示，旅游与饮食向来都是相辅相成，香港拥有独特的中西文化交汇、丰富的历史古迹，以及可欣赏维港景致的海滨长廊，更有盛事之都的美誉，既然饮食文化最能体验当地生活文化，政府应该善用旅游资源，配合香港美食，打造多元旅游体验，不只可吸引更多高消费旅客，更有助延长旅客停留时间，提升消费意欲，进一步巩固香港作为美食之都的国际地位。

文化体育及旅游局署理局长刘震表示，要推动「旅游+饮食」除了宣传及推广，亦需要业界积极参与和支持，相信透过餐饮业不断提升餐饮质素及服务水平，配合当局「重锤出击」宣传策略，香港美食之都的地位，一定会不断提升。

记者：郭咏欣

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