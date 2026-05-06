四新晋大状获颁大律师公会沈澄纪念奖学金 毛乐礼：海外进修经验助处理国际跨境案件

香港大律师公会今日（6日）傍晚举行「沈澄纪念奖学金」颁奖典礼，今年有四位新晋大律师获选，将获公会资助到海外修读讼辩培训课程。公会主席、资深大律师毛乐礼致词时鼓励四位得奖大律师把握机会，到其他普通法司法管辖区进修，展现香港法律界的专业，同时与国际水平接轨，相信海外受训经验，将有助他们在处理跨境案件时具备国际视野。

律政司司长林定国、已故终审法院法官沈澄的女儿、区域法院法官谢沈智慧、律师会会长汤文龙等等嘉宾出席颁奖典礼。公会副主席兼「沈澄纪念奖学金」常委会主席、资深大律师许绍鼎，向四位新晋大律师何卓妍、林焯莹、林晓一和黎晓晴，逐一颁发奖状。

毛乐礼冀得奖者进修之余联系国际法律团体

毛乐礼在典礼上致词，先向已故的终审法院法官沈澄致敬。他透露历年的得奖人分别到过英国、南非、澳洲、新加坡、马来西亚等等国家，修读讼辩培训课程。他提到，上月到访英国与中殿律师学院（Middle Temple）的管理层会面时，亦在讼辩方面交流意见。毛乐礼形容获颁奖学金的大律师是公会的「亲善大使」，联系不同司法管辖区的法律学院及团体，维持香港在国际法律舞台的竞争力。

新晋大状赴南非进修兼获实习机会

在2020年获颁「沈澄纪念奖学金」的大律师黄蔚凯和黄乐希，担任典礼主持。黄乐希在2023年远赴南非，修读有关商业与金融的讼辩课程，她回忆指在模拟法庭训练中，扮演证人的「演员」，是来自四大会计师事务所的资深核数师和财务主管，要透过交叉盘问从他们身上获取有利证据极具挑战性。除了提升讼辩技巧，黄乐希更有意外收获，她获邀在当地跟随一名大律师进行短期实习，并在开普敦的法院观摩了多场聆讯。至于黄蔚凯将于今年暑假到英国牛津修读高级国际讼辩课程，课程内容紧凑、密集式训练，由当地法官及顶尖大律师亲身指导，涵盖如何处理专家证人、撰写陈词及上诉辩护等等实战经验，她形容心情是既紧张又期待。

「沈澄纪念奖学金」是公会三大奖学金之一，在2000年纪念己故沈澄法官、由其家族捐款成立，至今共有96名大律师得奖，公会累计颁发超过350万元奖学金，资助他们到海外进修的课程费用、机票及生活费。