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立法会通过推动「AI+」议案  孙东：AI将是香港首份5年规划创科篇章重点

政情
更新时间：19:06 2026-05-06 HKT
发布时间：19:06 2026-05-06 HKT

立法会今午（6日）辩论由选委界黄锦辉提出，「透过人工智能+赋能千行百业，推动数字经济及智慧社会发展」的无约束力议员议案。议案终获得在席两部分议员，过半数支持通过。

黄锦辉：AI非纯粹工具 需与行业深度融合

黄锦辉表示，议案核心是推动政府制订积极的「AI+X」政策，强调AI并非单纯的生产力工具，而是需要与行业知识、业务流程、管理模式融为一体的要素，通过自动化、精准化及智慧决策等流程，催生出新的行业生态、模式同价值，从而协助该领域升级赋能。

他续称，要推进「AI+」发展可以从工具、流程、机制同体制四个层面思考，思考如何善用AI工具提升工作效能；配合AI技术进行工作流程再造，令组织运作更高效；在机制层面则要关注「AI与人」的互动方式，其中包括责任划分、伦理规范，以及运作规则，形成人机协作的可持续机制；体制方面，涉及组织架构、文化与社会体系的调整，在某些情况下更需要推动整体制度的转型。

议员关注法律责任 促订AI蓝图 

选委界简慧敏关注AI犯错谁来负责的问题。她指，国家目前采取小切口、场景化「垂直模型」的模式，国家司法部亦在两会期间表示，今年将加快研究推进人工智能方面的立法，反观香港无论是数字办、财库局、司法机构、还是私隐专员公署等发布的AI相关指引目前均无法律约束力，更加著重道德规范与科技发展之间的平行，认为香港不能回避责任的问题。

纺织及制衣界陈祖恒表示，特区政府正制订香港首份5年规划，期望当中为AI发展做好长远规划部署，例如制订具前瞻性的人工智能发展蓝图，因地制宜促进AI在传统优势产业和新兴产业的广泛深度融合和应用，帮中小企用AI全方位「升lv」转型，同时要从教育培训、算力电力等层面做好布局。

他更建议不同大专院校和职专机构，要因应AI的发展趋势，及时调整课程规划和资源投放，确保培育出来的人才，能够与未来工作需求匹配，亦要加强AI素养教育，让市民更了解、更掌握AI带来的优点、局限性和风险，是非常重要。

孙东：政府推动AI广泛应用 同时强调创新与安全并重

创新科技及工业局局长孙东表示，人工智能以前所未有的速度重塑全球科技与经济格局，面对这历史性的变革机遇，香港必须主动出击，同时积极对接国家人工智能＋行动的战略部署，确保香港在这一场科技浪潮中占据有利位置，推动经济及社会转型升级。

他续称，政府推动全方位的AI教育策略，在中小学阶段，教育局推出不同计划，培养学生的计算思维及发展综合运用AI的知识、技能和面对科技发展的态度。他指，在香港首份5年规划中，如何利用AI技术赋能各行业高质量发展，将会是创科篇章的一个重点，政府会继续在推动AI的广泛应用之余，强调创新与安全并重，适时完善治理框架，建立健康有序的AI生态，助力香港成为区内AI创新应用的领先城市。

记者：郭咏欣

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