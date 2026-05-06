宏福苑大火｜警方正研新紧急电话系统 让求助人传照片等报案 方保侨倡引入AI元素

宏福苑大火引起社会关注「999」热线求助转驳问题。保安局局长邓炳强今日( 6日 )书面回复议员质询时表示，去年有近190万个「999」热线来电，整体平均等候接听时间为7.4秒，按年快0.5秒，而中心在9秒内接听比率达86.2%。警方正积极研发新一代紧急电话系统，增设多媒体处理平台，让市民除通话和打字，也可发送照片等多媒体资料报案和求助。

去年「999」热线接8万宗紧急求助来电

立法会议员魏明德在大会提出书面质询，关注「999」热线的运作情况。邓炳强回复指，去年接获逾193万宗来电，按年减6%，当中约8万宗是紧急求助来电，一般涉及袭击、纵火、爆窃等；整体平均等候接听时间为7.4秒。

至于回应时间承诺，即由总区指挥及控制中心「999」控制台接报起计，直至警员到场为止的时限，原来有地区之别，港岛和九龙为9分钟，新界区则为15分钟。而港岛及九龙在去年有98.7%能达到9分钟内承诺：新界则有99.7%达到15分钟内承诺。另他指，警方在2023年起引入进阶行动定位服务，只要求助人用智能电话拨打999，中心可同时获取其所在位置资料；2024年也推出专门为户外活动者设计的HKSOS APP，让求助人可分享地理位置。

在培训「999」接听人员上，邓称新入职的警察通讯主任需做4周训练，涵盖警队及职系的架构、指挥控制中心的运作、电脑和通讯系统的操作，及案件分类等。完成训练后先派驻协助处理分区电台工作，有9个月至1年实务经验并达标后，会再做5日的999紧急热线训练课程，达标者才可接听999求助。

方保侨 : 倡系统引入AI元素 为前线警员提供更准确现场预警

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨表示，警方正研发新一代紧急电话系统，并将新增多媒体资料处理平台的功能，他认为可以引入人工智能（AI）元素，确保在数码化报案时代，能更精确地保障市民生命财产。

他指传统的999报案仅依赖语音沟通，容易受报案人情绪激动、语言障碍或现场环境嘈杂所影响，而新系统容许市民发送即时相片或影片，能填补资讯空隙。

他认为加入人工智能的主要原因，在于AI具备强大的自动化筛选与分析能力，能在大量涌入的多媒体讯息中，第一时间识别现场是否存在如火源、武器或严重受伤等关键特征，并透过自动物件识别功能提取车牌或地标等重要资讯。这种智能化处理能协助调度员在繁忙时段内，根据事件的紧急与严重程度进行自动排序，确保资源能优先投放于最危急的个案。同时，AI分析能为前线警员提供更准确的现场预警，提升整体行动效率与应变能力，将救援工作由单纯的口述记录进化为更具科学性与效率的数据化决策。