立法会｜回归后首次全体议员访京 拟7月成行 李慧琼：助特区政府对接「十五五」规划

立法会全体议员拟于7月中下旬访京，若成行将是回归后首次。立法会主席李慧琼今日（6日）见传媒时确认正在筹备，全体议员确实筹划到北京参加国情研习考察班，有具体情况会再分享。

李慧琼 : 有助议员更好地协助特区政府对接「十五五」规划

她续称第8届立法会有机会上京，便可亲身了解国家发展最新情况，了解「十五五」规划各种具体安排及国家战略，相信有助议员更好地协助特区政府对接「十五五」规划，亦对制定及推动香港首份五年规划的落实有帮助。

据了解，访京行程目前订于7月19日至25日，一连7天到北京参加研习考察，内容包括帮助政府更好对接国家「十五五」规划，以及「议员自我提升」等。

回归以来，立法会内多有民主派议员，要「全体议员」上京几乎是不可能的任务，时至上一届立法会由全体「爱国者」组成，期间多次传出全体议员会组团访京的消息，包括2023年曾传出由特首李家超率团访京，拟拜访港澳办中央官员及考察雄安新区，但最后未有成行，时任立法会主席梁君彦解释因时间未能配合，不知何时再出发。

记者：郭咏欣