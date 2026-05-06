立法会︱陈曼琪提6项建议 吁推动「AI+法律」 实现法律科技化 、科技法治化

立法会选委界议员陈曼琪今日( 6日 )在立法会发言，支持「透过『人工智能+』赋能千行百业，推动数字经济及智慧社会发展」议员议案，并重点促请政府推动「AI+法律」，以科技赋能法律，巩固提升香港作为国际法律及争议解决服务中心的地位。

陈曼琪吁实现「法律科技化、科技法治化」

陈曼琪集中就推动法律科技深度融合，实现「法律科技化、科技法治化」，打造香港智慧型国际法律服务枢纽，具体提出6项建议：

1、 再次启动设立「法律科技基金」或「法律科技设备免税额」，资助中小型律师事务所及大律师购买AI应用、升级AI软硬件、资助员工参加AI培训课程等，降低执业成本，提高法律科技使用率。

陈曼琪于立法会发言，倡以「AI+法律」提升香港法律服务竞争力，更好对接国家战略，服务国家发展大局。

2、 开发法律执业者专属的普通法人工智能大模型，助力法律文件审阅、案例分析、法律研究及线上争议解决服务等，提升业界专业服务的效率与质量。

3、 开发法律专用云端数据储存平台，由政府牵头联同本地科创企业及云端服务供应商，提供或资助安全、合规、低成本的云端数据储存平台，加速律师行数码化转型。

4、 将第二届「香港法律科技节」转向实际应用，降低参与门槛，举办更多法律科技论坛及一对一供需对接，协助中小律师事务所与法律科技企业合作。

5、 透过香港国际法律人才培训学院，推出AI法律应用培训课程，扩大受众范围至律师及法学院学生，透过线上线下课程、录影重播等，提升本地律师AI素养，为国家涉外法治建设培养具普通法背景的复合型人才。

6、 支持律政司「检视支持更广泛应用AI所需的法律配套」跨部门工作小组，促尽快研究AI法律配套框架，订立相关法律、专业指引与管理制度，鼓励各行业广泛应用AI，保障数据安全、专业伦理及公众权益。

陈曼琪呼吁政府政策落地，以「AI+法律」提升香港法律服务竞争力，更好对接国家战略，服务国家发展大局。