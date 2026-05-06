议员官员频受伤？陈仲尼跌倒伤后脑缝5针 贴纱布赴立会惹哗然｜Kelly Online

近半年有不少议员及官员受伤，最新民建联陈仲尼今天（6日）亦带伤出席会议。他后脑贴上大块纱布，引来大家哗然。他称周日因天雨路滑跌倒，事发后需入院看脑科检查，伤口亦要缝5针，周一（4日）时需要向立法会主席李慧琼请假一天。

陈仲尼表示，刚过去的周日下午突然落一场大雨，他在南区与朋友同行时，在楼梯跣倒，后脑有一个颇深的伤口，当时无以为意，但朋友认为他必须去看脑科检查。他随后入院照了电脑扫瞄，幸没有大碍，留医观察一天后便出院。

陈仲尼表示，刚过去的周日下午突然落一场大雨，他在南区与朋友同行时，在楼梯跣倒，后脑有一个颇深的伤口。

陈仲尼后脑贴上大块纱布，引来大家哗然。

他慨叹：「当天下午2时半外出没有事，3时半都没有时，正正是3时落一场很大、很大的雨，就跌倒了」。被问到近年很多议员及官员受伤，他直称：「对呀，就是很突然会发生意外」。至于是否风水不好，他笑言不是，不相信这些。

记者、摄影：郭咏欣