Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法会全体议员 料7月暑假访京学习一周 研习国家事务

政情
更新时间：09:09 2026-05-06 HKT
发布时间：09:09 2026-05-06 HKT

今届立法会特别重视议员持续学习，紧贴国情。据悉，一众议员已收到消息，预留7月立法会休会期间的时间，到北京参加国家事务研修班。

多名议员透露，已收到立法会主席李慧琼的通知，预留7月19日至25日的时间，活动必须参与。立法会休会前最后一次大会是7月15日，7月20日至24日，原定仍有零星的事务委员会会议，但相信要调动不难。

研修班详情未定，但有议员估计内容不外乎学习最新国情、国家安全、十五五规划、国家发展历程、香港如何配合和服务国家发展大局、国际局势等，以「坐定定听书」为主。

有政协委员预计，学习活动形式会参考以往对政协委员的考察培训，可能由中央党校或其他相关机构派人主讲，行程中亦有机会获京官接见。亦有非人大政协的议员表明，至今未有机会参观港澳办新址，期望到时有机会到场，拜访港澳办主任。

「完善选举制度」后，多次酝酿全体议员访京，但一直未有成事，去年抗战胜利80周年多位议员获邀上京观赏阅兵，但亦不是全部议员有获邀。对上一次立法会议员大规模出访，是2023年4月，由时任大主席梁君彦领头，出访大湾区4天。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:14
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
12小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
16小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
17小时前
星岛申诉王 | 五一黄金周 旅客不文明行为惹议 内地网民都批：面自己丢！
申诉热话
11小时前
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
影视圈
17小时前
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
即时中国
22小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
22小时前
香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸搭两程俾一程 限指定支付方式
香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸「搭两程俾一程」 限指定支付方式
旅游
16小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
22小时前
五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症
五一游港内地旅客回乡呻「香港回来啥都变好吃了」 小红书网友点出饮食业3大死症
饮食
17小时前