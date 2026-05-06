立法会全体议员 料7月暑假访京学习一周 研习国家事务

今届立法会特别重视议员持续学习，紧贴国情。据悉，一众议员已收到消息，预留7月立法会休会期间的时间，到北京参加国家事务研修班。

多名议员透露，已收到立法会主席李慧琼的通知，预留7月19日至25日的时间，活动必须参与。立法会休会前最后一次大会是7月15日，7月20日至24日，原定仍有零星的事务委员会会议，但相信要调动不难。

研修班详情未定，但有议员估计内容不外乎学习最新国情、国家安全、十五五规划、国家发展历程、香港如何配合和服务国家发展大局、国际局势等，以「坐定定听书」为主。

有政协委员预计，学习活动形式会参考以往对政协委员的考察培训，可能由中央党校或其他相关机构派人主讲，行程中亦有机会获京官接见。亦有非人大政协的议员表明，至今未有机会参观港澳办新址，期望到时有机会到场，拜访港澳办主任。

「完善选举制度」后，多次酝酿全体议员访京，但一直未有成事，去年抗战胜利80周年多位议员获邀上京观赏阅兵，但亦不是全部议员有获邀。对上一次立法会议员大规模出访，是2023年4月，由时任大主席梁君彦领头，出访大湾区4天。