大棋盘︱议员促中小学教防范「新型军国主义」 政圈反应迥异

日本首相高市早苗上任后抛出「台湾有事论」，令中日关系急速恶化，至今仍未收回错误言论。在本港，不止官方及政界，教育、演艺、文化等民间交流层面，亦无可避免受影响。有立法会议员今日更提出质询，促请政府提升年轻一代对「新型军国主义」的防范意识，确保中小学课程学生对日本侵华历史建立准确认知。

「新型军国主义」一说，源于高市去年发表涉台言论后，有内地学者批评有关思维是「以自主防卫为名、以激进强军扩武为实」，特性是披上「维护民主」等现代政治话语的外衣，将军事扩张包装为「对地区和平的贡献」，此用词其后被内地广泛使用，尤多见于外交部。近期高市政府酝酿修改和平宪法，被认为可能打破战后格局，引起中国等国家不满。

议员提问促中小学教育 防范「新型军国主义」

中日关系紧张，大量航班和民间交流活动取消，日本天后滨崎步去年11月原订在上海举行演唱会，因「不可抗力」因素取消。至于香港，除了学生交流团取消、港台停播日本动画，日本歌手藤井风、摇队ONE OK ROCK等，亦先后在无预警下取消香港演唱会，超人气组合YOASOBI今年启德开骚计划亦随时生变。演唱会接二连三告吹，理由似是不言而喻。

本港政界亦显得格外小心，多名喜爱东瀛游的行会成员、立会议员均透露，虽未有直接收「温提」，但自己应该「醒水」可免则免，「阵间俾人影到喺当地开开心心，同主旋律格格不入就唔好。若果大摇大摆，去核废水禁令相关地方食鱼生，唔知点交代？」即使游日亦要尽量低调。

政府近年重视爱国主义教育，议员陈家珮今日在大会提出书面质询，要求定期检视涉及日本侵华历史、军国主义危害的教学内容，让学生更准确了解历史。不过有官场中人谓，国际关系错综复杂，「成日都有唔同嘅用语出现」，若每出现一个新词便调整课程，并不现实，强调中小学教育一向紧贴时事，教师亦会因应近期发生事件，引导学生讨论，举例去年抗战胜利80周年，当局亦特意推动专题展览；当然议员提问自有目的，会予以尊重。

立法会议员陈家珮。

陈家珮向笔者表示，早前收到一名中五生来信，认为现时国教停留在单纯「悼念、纪念」历史的模式，期望进一步了解军国主义思想源流，学习历史「前因」，因此希望局方全面检视。爱国主义教育工作小组新委员陈勇认为，现届日本政府所作所为，实际上是不断刺激所有受过侵略的国家人民，强化抗战历史教育有其意义。他又以2019年前为例，很多人以为香港太平盛世，轻视爱国主义教育，最终年轻人被煽动反国家，「政府成日宣传防骗，照样有人受骗，宣传教育点会嫌多？」

不过有建制人士质疑，本港中小学教师对当前形势是否有足够和准确认知，要对「新型军国主义」抬头有系统性了解，兼且符合中央立场，并不容易，强调事态仍在发展当中，演绎稍有偏差亦相当麻烦，若以一个特定题目去讨论，未必合适。全国港澳研究会顾问刘兆佳亦指，中国与部分国家关系反复，特别是美国，但难以每次「开一个新题目去教」，相信把新型军国主义纳入侵华历史部分已足够。

至于「去日化」须否扩及民间层面，陈家珮认为文化交流重要，若美国学生有兴趣了解中国文化，无任欢迎，加上资讯发达，无可能断绝市民去了解别国文化。但她认为，历史与流行文化现实上不可能完全切割，多多少少会影响到意识形态，虽未必要「抵制」日本文化，但也难以主动推崇。刘兆佳则指，演唱会取消可能是政治气氛不合适，只能交由主办方决定。

聂风